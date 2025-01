Un homenaje audiovisual a la Biblioteca Popular, con música de Daniel Jáuregui e imágenes de Tomás Pérez (Video)

La Biblioteca Popular "Rafael Obligado" difundió un trabajo audiovisual publicado por el músico y docente Daniel Jáuregui, en el que puede apreciarse en detalle el histórico edificio de Mitre al 400.

Con imágenes de Tomás Pérez y música del propio Jáuregui, la pieza es un homenaje que completa el recorrido por los 150 años de historia de la casa cultural.

Desde la biblioteca resaltaron que "la pieza audiovisual retrata con altísima calidad la sala, su característico piso ajedrezado, las mesas y sillas esterilladas que datan desde la construcción del edificio, inaugurado en 1927". Entre otros detalles, el recorrido incluye "el centenario piano donado por la familia Pujol en funcionamiento; las estanterías del primer piso que rodean la sala, e incluso las huellas de la labor bibliotecaria diaria".

En la publicación realizada en YouTube, Jáuregui relató: "Hace unos años, me encontraba escuchando un programa radial de interés general, y en el mismo se trataba un tema que me interesaba. Termina de exponer el entrevistado, y el conductor del programa dice: -"voy a hacer una lectura para la sociedad"-, como queriendo explicar con sus palabras lo que había explicado claramente el entrevistado. La frase resonaba en mi cabeza. Sentí que alguien quería aclarar lo que ya era obvio, y una manera de manejar o traducir la información que de hecho era muy clara. Cuántas veces cuando uno busca una explicación recurre a las fuentes, ese material que se encuentra impreso y al alcance de todos, para su estudio o análisis como el que existe en una biblioteca. Siempre lo he hecho así, es una alegría que nuestra ciudad cuente con este tesoro invaluable para poder disfrutarlo".

La Comisión Directiva aprovechó el homenaje para convocar a quienes no conozcan la Biblioteca para que puedan recorrerla de lunes a viernes 8.00 a 13.00, durante el verano.