Nicolás Pino se reunió en San Pedro con entidades rurales del norte bonaerense

El Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, mantuvo una reunión con dirigentes de entidades de todo el norte de la provincia de Buenos Aires en el espacio Wojtyla.

Con la organización de la Sociedad Rural de San Pedro, el encuentro tuvo como objetivo analizar la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario. La combinación de bajos precios internacionales, presión impositiva y sequía puso en alerta a productores de la región y gran parte del país.

En una entrevista concedida a La Radio 92.3 y Somos Noticias, Pino informó que "la agenda de trabajo fue abierta e intercambiamos opiniones con respecto al futuro y como vemos la situación productiva y del sector en líneas generales".

En el encuentro, el dirigente nacional informó sobre las resoluciones adoptadas ayer por la Mesa de Enlace, que nuclea, además de las SRA, a la Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y CONINAGRO: "Queremos contarle a los representantes que la Mesa de Enlace decidió a futuro como llevar adelante este proceso. El campo es el sector más dinámico y que más aporte genera a la economía del país, no es fanático de partidos políticos, sino un gran jugador de la Argentina toda. A partir de ahí, la Mesa decidió pedir una reunión con el Secretario de Agricultura y el Ministro de Economía para llevarles diferentes alternativas".

Las opciones evaluadas, por el momento, no incluyen protestas, pero si una serie de reclamos puntuales, según adelantó Pino: "Desde lo técnico, trabajamos en diferentes propuestas para ver cómo se sale de la coyuntura en donde el clima, los precios y la alta carga impositiva juegan contra los productores. Todos necesitamos alivio fiscal que es lo que se nos está haciendo pesado. La que nosotros vivimos desde el lugar como productores es una situación compleja. La soja sufre una carga tributaria enorme, más allá de la presión fiscal que tenemos todos. Si sos productor, a toda esa carga hay que sumarle un 33% de retenciones. Al tener un precio realmente bajo, en donde el gobierno argentino no tiene nada que ver, la presión impositiva hace estragos. Eso es lo que hay que llevarle al gobierno: posibilidades de encontrar un alivio fiscal".

Además de la rentabilidad, otros temas abordados son comunes a todos los productores del país: "Argentina es enorme, muy diversa en sus climas y diferentes producciones. Hay situaciones que nos pegan a todos, estemos donde estemos o produzcamos en donde produzcamos. El tema de caminos, rutas, hace difícil transportar y hasta con riesgo de vida permanente. Otro tema que nos preocupa y ocupa es la seguridad rural, son temas transversales. En cuanto a lo productivo, entendemos que de un año hasta hoy hemos logrado cosas, hemos hecho cosas, el gobierno ha mostrado su intención de ser colaborativo poniendo al campo en el lugar de importancia que tiene. Desde las entidades nos hemos propuesto ser colaborativos con el gobierno llevando propuestas para que pueda tomar medidas que ayuden al campo en general".

El referente agropecuario también se refirió a las consecuencias de la sequía que afecta a gran parte del país: "Cuando uno se dedica a estas cosas hay temas que no podemos manejar, como los precios internacionales y el clima. Pero tantos años teniendo este sector tan pujante como el campo, nos preguntamos cómo puede ser que Argentina no haya construido una posibilidad de no correr tanto detrás de las condiciones del clima. No hubo en todo este tiempo créditos para hacer riego, por ejemplo. Todas esas materias están pendientes y hay que mirar a futuro. No puede ser que un país tan dependiente de la producción de alimentos, sea a la vez tan dependiente del clima".