Manifestación frente a la Comisaría pidiendo la liberación del joven detenido por el crimen de Lautaro (Video)

Familiares y amigos del joven de 17 años detenido por el crimen de Lautaro Carlevaris manifestaron en las últimas horas de la tarde de hoy frente a la Comisaría local (Mitre al 1900).

Su madre, Miriam, sostuvo que piden "Justicia para que sea liberado y encuentren al verdadero culpable porque ambas familias sufrimos un montón".

Danilo, su hijo, está en un espacio de alojamiento de menores en la jurisdicción de La Plata.

"No puedo decir mucho porque me levanto a las 5 a trabajar. Él vive con su papá. Tuve la oportunidad de verlo pero no de hablar con él porque no habló" agregó la mujer. Consultada sobre la situación que llevó a la detención de su hijo, agregó: "La causa la está manejando la abogada (Sofía Sanjurjo), y no tengo mucho conocimiento. Pero puedo decir que no tiene nada que ver en esto, que hay un culpable que está en libertad. No se el motivo por el que lo detuvieron. Mi hijo estaba durmiendo en el momento en que la policía ingresó a la casa e hizo el allanamiento y no encontraron nada de lo que estaban buscando".