Juan Gutiérrez: "Marchamos para pedir respuestas y no terminar haciendo una locura"

El miércoles 29 se desarrollará una nueva marcha contra la inseguridad, convocada por un grupo de comerciantes de nuestra ciudad.

Uno de los convocantes, el ex presidente del Foro de Seguridad y el Centro de Comercio, Juan Gutiérrez, sostuvo que el reclamo "se venía evaluando por los robos, entraderas, mecheras..." y consideró que "eso hizo que reventara la gente, y pidiéramos respuestas, porque íbamos a terminar haciendo una locura nosotros y reaccionando".

Gutiérrez sostuvo que exigirán "al Estado que nos proteja, como contribuyentes que somos que tenemos todas las cosas al día". Además, cargó contra las autoridades: "Lo que siempre te dan como respuesta es que no tienen la cantidad de efectivos, que no está el recurso humano, pero a nosotros nos roban y no le preguntamos al chorro si tiene materiales".

En línea con el planteo realizado por concejales opositores, el dirigente cuestionó: "No se si existe una comisión de seguridad en el Concejo Deliberante, porque ni al presidente del Concejo lo escuché mencionar este tipo de temas. Creo que hay que abordar estas cuestiones porque son importantes para la seguridad".

Además, sostuvo que la colocación de nuevas cámaras de seguridad no servirá para mejorar las condiciones y cuestionó la capacidad de quienes están encargados del monitoreo: "Yo creo que si no tenemos la gente preparada y capacitada para cumplir con el trabajo en el Centro de Monitoreo, por más que tengas 2 mil cámaras, no sirve para nada. Si vos ves una situación sospechosa y no llamás a los móviles, no se va a solucionar nada por más que después les den las imágenes a la Justicia".