Salazar respondió sobre la contaminación del río y confirmó que el presupuesto provincial incluye la planificación del tratamiento de efluentes

La antigua planta depuradora no funciona hace décadas

El Intendente Cecilio Salazar dio a conocer, en un extenso comunicado, la posición de la Municipalidad de San Pedro en relación al reclamo de la Justicia Federal sobre la descarga de efluentes cloacales que llegan al Río Paraná.

Tras recordar que, a lo largo de su carrera política y como dirigente de OSPRERA, "la salud fue una de mis principales preocupaciones".

En la nota, Salazar repasa algunas de las gestiones realizadas ante los gobiernos nacionales y provinciales de los últimos años, ante la imposibilidad de que un gobierno municipal pueda asumir los costos de la obra.

En tal sentido, informó: "El pasado viernes 20 de diciembre de 2024, he tenido acceso al Expediente que el Gobernador Kicillof ha incluido en el Presupuesto Provincial para el Ejercicio 2025 la evaluación y planificación del proyecto".





Este es el texto completo:

"En los últimos días, diferentes actores se han pronunciado sobre el reclamo de la Justicia Federal al Municipio referido a la descarga de los efluentes cloacales que llegan al Río Paraná. Al respecto, considero indispensable dar a conocer públicamente mi posición y brindar información veraz sobre esta cuestión.

Mis queridos vecinos me conocen de toda la vida. La salud ha sido y es una de mis principales preocupaciones y ocupaciones. La he realizado desde mi lugar en OSPRERA y luego como Intendente Municipal de la Ciudad de San Pedro.

Para mí, la SALUD es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano y es por ello por lo que, desde el día uno de mi gestión, me vengo ocupando del tema de la Planta Depuradora, tratando de encontrar la solución definitiva.

San Pedro está entre los municipios bonaerenses con el más alto índice de transparencia en la gestión pública. En ese sentido, resulta fundamental que la información sobre este tema tan sensible se trate de manera seria y responsable, documentadamente y con criterio, por parte de todos los actores involucrados: la ciudadanía, la justicia, los gobernantes y los medios de difusión e información.

La Justicia Federal, en este caso a cargo del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, me ha llamado a indagatoria, a la cual por supuesto acudiré para brindar la información suficiente que obra en nuestro poder y defender los intereses del Municipio de San Pedro ante los hechos que se le atribuyen.

En esa cita con el señor Juez voy a contar el devenir sobre este tema. Un problema que lleva más de 40 años sin ser resuelto, por desidia o inoperancia de gobiernos anteriores, y que mi gestión ha heredado, pero ante el cual yo no me he quedado sin hacer nada, sino todo lo contrario.

Cuento con toda la documentación que demuestra que oportunamente he llevado el tema al Gobierno Nacional del presidente Mauricio Macri, al Gobierno Provincial de María Eugenia Vidal y nunca obtuve respuestas.

A lo largo de este proceso judicial, el Sr. Fiscal Federal, Dr. Di Lello, ha solicitado al señor Juez dar efectiva intervención a Organismos Nacionales a fin de ayudar a resolver la implementación de una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Nada ha sucedido. Todos han mirado para el costado.

Sin embargo, desde nuestro gobierno municipal hemos continuado con insistencia gestionando ante la provincia el apoyo financiero necesario para poder llevar adelante una obra de tal magnitud. Porque esto hay que decirlo con todas las letras: ningún municipio por sí solo y con recursos propios puede llevar adelante una obra de estas características.

Voy a dar un ejemplo: ¿Es imaginable que se le pida a un municipio de la importancia de La Matanza que se haga cargo de la depuración y limpieza de la cuenca del río Matanza y su enlace con el Riachuelo? Obviamente, no.

Por eso existe, desde 2006 y creado por Ley, el organismo denominado ACUMAR, un ente público que ejerce su competencia en la región y trabaja en su saneamiento. Es autónomo, autárquico e interjurisdiccional. ¿Por qué? Porque la Cuenca Matanza-Riachuelo abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y 9 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, ACUMAR es tripartito, ya que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

En este caso, al Río Paraná no desembocan solo los efluentes cloacales de San Pedro, sino de todas las localidades ribereñas a lo largo de toda su extensión de más de 2.500 kilómetros. Este tema es claramente de orden nacional, aunque sería comprensible que participaran en su abordaje las provincias y municipios que contribuyen con sus desagües a la cuenca del Paraná.

¿Cabe en alguna cabeza la idea de pedirle a los municipios que construyan diques, entuben ríos o construyan autopistas?

Sería tan insensato como pretender adjudicar la responsabilidad a un intendente por no haber conseguido que el Estado Nacional financie una obra estratégica que afecta a un río cuyo curso y mantenimiento es responsabilidad indelegable de la Nación.

Hace meses que nuestros equipos técnicos municipales están trabajando en este tema junto al director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, y la directora provincial de Agua y Cloacas, Graciela Ambrosolio, bajo la conducción del subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Fabián Álvarez. Por primera vez, comenzamos a ser escuchados.

Por eso quise dejar para el final, anunciarle a toda la comunidad sampedrina que el pasado viernes 20 de diciembre de 2024, he tenido acceso al Expediente que el Gobernador Kicillof ha incluido en el Presupuesto Provincial para el Ejercicio 2025 la evaluación y planificación del proyecto.

Esperamos que esta obra, esperada por décadas por los sampedrinos, se haga realidad gracias al apoyo de toda la comunidad y en el marco de la gestión del Gobernador Axel Kicillof".