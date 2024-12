Crimen de Vallejos: Las razones por las que el jurado popular absolvió a todos los imputados

Un jurado popular decidió que no había pruebas suficientes para probar la culpabilidad de los cinco imputados en la causa que investigó el homicidio de Adolfo Vallejos.

Por tal motivo, los acusados Ricardo Ontivero, Matías Tesey, Juan Juárez, Carlos Martínez y Jesús Montaldi fueron absueltos y recuperaron la libertad.

El sábado 13 de mayo de 2023 Vallejos fue abordado en la vivienda que ocupaba en el terreno ubicado en Molina y Carlos Gardel del barrio Villa Igoillo por cuatro hombres, luego identificados como Tesey, Juárez, Martínez y Montaldi. Las circunstancias que rodean la muerte del hombre de 70 años fueron parte de las pruebas que se analizaron durante el juicio.

La investigación de la Fiscalía (primero a cargo de la Dra. Viviana Ramos y luego del Dr. Vicente Gómez) intentó probar que los imputados habían sido contratados por Ontivero, quien reclamaba la propiedad del terreno.





La explicación del abogado

"Le imputaban el haber encargado el asesinato, así que fue uno de los principales imputados como autor intelectual" dijo su abogado Hugo Lima, en declaraciones a La Radio 92.3.

El letrado nicoleño explicó "El veredicto fue declarar no culpable a ninguno. Lo juzgó un jurado popular que no encontró culpable a ninguno de los imputados. La pena que les hubiera correspondido en caso de condena es perpetua. Pero se necesita un fallo unánime, y con que uno no esté convencido, quedan en libertad".

Lima habló sobre el planteo que presentó para la defensa de Ontivero: "Siempre hablé de que para demostrar un homicidio por encargo tiene que haber un contrato, aunque sea de palabra, para matar a alguien. Nadie dijo durante el juicio que lo contrataron para matar. No es lo mismo encargar una mudanza o que saquen a alguien de un lugar, que ordenar una muerte, y el delito imputado era ese. Para que se entienda: en el delito de sicariato, encargas a alguien que mate. Pero sacar del lugar a alguien puede ser otro tipo de delito, totalmente distinto.

Creo que la imputación permitió a la defensa demostrar que nadie encargó matar. De última pidieron sacarlo. Si no probás que hubo orden de matar, esa forma por un principio de tipicidad no podés suplir la imputación. Es o si o no. O lo mandaste o matar o no".





Homicidio impune

Pese a lo sucedido, Lima reconoció que "quedó impune un homicidio", pero advirtió: "Se tendría que haber imputado, en todo caso, un homicidio simple desde un principio. Uno se defiende por un derecho de congruencia. Las reglas formales permitieron que demostráramos al jurado que nadie encargó nada y que nadie quería la muerte.

Para los autores materiales regía la misma duda. Había dos potenciales autores materiales (Tesey y Martínez) y la duda es el beneficio de los imputados. Son juicios muy difíciles para la Fiscalía como para las defensas. El Fiscal de la causa, el Dr. Gómez de Baradero, no era el Fiscal originario. También eso influyó porque quizás hubiera investigado distinto. Se dieron un montón de cosas".

El defensor aclaró que la sentencia queda firme: "Esto ahora no deriva a otro juicio ni hay apelación posible porque es juicio por jurado. No surgió ningún otro nombre más allá de los cinco que estaban imputados. Así que estas personas ya deben estar en su casa. Creo que el error, si lo hubo, fue imputar esa figura de asesinato por encargo. Con el diario del lunes, podemos decir que fue lo que pensó la Fiscal en su momento, pero en la votación del jurado terminó siendo fundamental, porque había que convencer al jurado de que esto no era así. Yo me defiendo de lo que a mi me atacan. Es un principio de congruencia".