Cinco autos y cuatro motos retenidas en un operativo de tránsito

En un operativo conjunto realizado en las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal, Patrulla Rural y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro llevó a cabo un intenso control vehicular en el acceso a la ciudad.

El objetivo de este operativo fue garantizar la seguridad vial y verificar que los conductores circulen con la documentación correspondiente. Como resultado de este procedimiento, se procedió al secuestro de un total de nueve vehículos.

Cinco automóviles fueron retirados de la circulación debido a la falta de documentación obligatoria, el seguro vigente y, en algunos casos, por no poseer la licencia de conducir. Por otro lado, cuatro motocicletas fueron secuestradas al no contar con ningún tipo de documentación y porque sus conductores no portaban casco.