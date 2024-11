Kicillof: "No pueden privatizar el río, la provincia de Buenos Aires sabe que la Patria no se vende"

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto central en conmemoración del Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado.

Al cumplirse 179 años desde la batalla en la que tropas federales al mando del General Lucio Mancilla resistieron al avance de la poderosa flota anglofrancesa, el mandatario provincial homenajeó a los héroes y heroínas que protagonizaron la gesta.

Acompañado por la Vicegobernadora Verónica Magario y el Intendente Cecilio Salazar, Kicillof saludó y se tomó fotografías con los integrantes de las instituciones educativas convocadas para la ocasión, vecinos, representantes de gremios y organizaciones partidarias.

En primera fila podía verse a casi todo el gabinete provincial, encabezados por Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriel Katopodis, además de Intendentes del conurbano (destacaba la figura de Fernando Espinoza de La Matanza) y referentes de la CGT (Rodolfo Daer) y las dos CTA.





"Es con Axel"

Emocionado, el Intendente Salazar dio la bienvenida a los visitantes "a la cuna de la Soberanía Nacional".

"Acá murieron muchos sampedrinos, incluyendo muchos trabajadores rurales, del ámbito del que vengo" recordó el jefe comunal, quien deseó que "este gran movimiento logre la unidad como pregunta nuestro Gobernador, porque el General Perón siempre dijo que los gobiernos siempre tienen que hacer lo que la gente quiere y la gente quiere la unidad, basta de pelearnos porque si no, el resultado es este engendro que hoy tenemos en el gobierno". En el cierre, Salazar remarcó: "Recuerden compañeros: es con Axel".





Soberanía

Kicillof sostuvo que "no hay un mejor lugar en la patria para recordar el Día de la Soberanía que este recodo en donde patriotas resistieron el embate de las dos potencias más importantes de la época".

En una extensa reseña que incluyó textuales de San Martín y Alberdi, el Gobernador trazó una línea histórica que une la gesta de Obligado con las discusiones actuales: "Mancilla sabía que vencer era, si no imposible, claramente improbable, porque enfrente estaban las dos principales potencias del mundo. Enfrente estaba lo que hoy llaman hidrovía, pero que es el Río Paraná, que hoy traslada el 80% del comercio exterior argentino. Es un lugar en donde se cruza nuestra historia con el poder económico. Argentina quería insertarse al mundo vendiendo materias primas y recibiendo productos manufacturados. Estamos hoy en un capítulo de la misma discusión y de la misma pelea. Ellos querían lo que le llamaban la libre navegación de los ríos, pero era en realidad saquear las riquezas argentinas. La llamaban libre para hacernos esclavos".





En otro segmento del discurso, el dirigente cuestionó el posicionamiento del gobierno nacional ante organismos internacionales, incluyendo el rechazo a la posibilidad de ingresar al BRICS, el voto a contramano del resto de los países del mundo en declaraciones globales para defender derechos de mujeres y niños, y la falta de políticas de defensa de la soberanía sobre Malvinas, con la reivindicación de la figura de Margaret Thatcher.

En el momento más duro del discurso, Kicillof se refirió a la situación económica de los bonaerenses: "Nos toca tener un gobierno seteado en Austria del siglo XIX o en el Consenso de Washington. Tendrían que escuchar a nuestros trabajadores, nuestros empresarios, nuestros productores que la están pasando mal y darse cuenta de que lo que tienen que defender no es un credo en el que solo cree Milei, una ideología que no conoce nadie sino que tienen que defender producción, trabajo y soberanía argentina. El pueblo la está pasando mal. No estamos discutiendo doctrinas económicas, fallas de mercado, micro o macroeconomía. Discutimos si la gente morfa, si se viste, si los pibes van a la escuela, si los jubilados tienen para los remedios. Pocas veces se despreció tanto la economía nacional".





Vía navegable troncal

En otro párrafo, defendió la jurisdicción sobre el tramo del Paraná que corresponde a la Provincia y la necesidad de avanzar en obras vinculadas: "Estamos frente al Paraná, qué mejor lugar que este para hablar de la llamada licitación que vienen amenazando en lanzar para la vía navegable troncal. Nuestra constitución nacional es clara: dice en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Nuestro territorio, nuestro río. Milei no puede privatizarlo y darle la espalda a las provincias. Vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación de la Constitución.

Otro tanto se puede decir de lo que ocurre aguas abajo, por algo que venimos trabajando y batallando y que está cruzado por intereses económicos, geopolíticos, corporativos y empresariales. Hemos conformado una comisión asesora para construir finalmente el canal Magdalena. Todavía hay muchos que no entienden por qué machacamos con esto y lo ponemos a la altura de las grandes causas. Lo digo con un ejemplo: un buque que carga petróleo en el puerto de La Plata para ir al puerto de Mar del Plata a descargar tiene que pasar por Montevideo. Tenemos un país fracturado, un río sin salida al mar. 22 mil litros de combustible de más. Esto lo digo a todos aquellos que en materia de flete, de logística, pagan mucho más porque tenemos nuestros puertos de río separados de nuestros puertos de mar. Necesitamos el dragado del canal Magdalena que es construir eficiencia, competitividad para nuestra provincia y para toda la Argentina".