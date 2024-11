Continúa hasta el viernes la inscripción de ingresantes a nivel inicial

La inscripción para los jardines de infantes del distrito de San Pedro continúa abierta hasta el próximo viernes 15 de noviembre, según informó hoy la Jefa Distrital de Educación, Lorena López. Este período está destinado principalmente a los ingresantes que iniciarán su primera experiencia en el nivel inicial.

"Si bien hubo una etapa previa para la ratificación de matrículas, la inscripción sigue abierta para aquellos niños que recién comienzan", destacó López.

La funcionaria resaltó la alta demanda y la buena noticia de la creación del jardín 919, que sumó cerca de 400 nuevas vacantes en el casco urbano de San Pedro. "Esto nos permitió reubicar a la matrícula y garantizar el acceso a todos los niños", afirmó.

No obstante, López reconoció que existen algunos jardines más solicitados que otros, aunque todos cuentan con una cantidad determinada de vacantes.

En línea con la tendencia provincial, la Jefa Distrital señaló una baja de natalidad que se refleja en una reducción de la matrícula en algunas salas. "Desde el año pasado venimos observando esta disminución, especialmente luego de la pandemia", explicó.

Pese a esta disminución, López aseguró que no ha habido dificultades en el acceso a la matrícula y que la futura demanda por la obligatoriedad en sala de 3 (un proyecto aún no aprobado) no traería inconvenientes.