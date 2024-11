Alejandro García relató su experiencia en los equipos de rescate por el derrumbe en Villa Gesell

El sampedrino Alejandro García es uno de los más de 500 bomberos voluntarios que trabaja, desde el miércoles 30 de octubre, en la zona del derrumbe del hotel en Villa Gesell.

García forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR por sus siglas en inglés Urban Search and Rescue- y como tal, fue convocado desde la Federación "2 de Junio".

Las tareas de alto riesgo incluyeron rompimientos y extracciones de losas, vigas y paredes pesadas, apoyados por dos grúas.

Cabe destacar que los brigadistas especialistas en estructuras colapsadas realizan tareas con rotación cada 24 horas. El comando unificado está a cargo del del director de Operaciones de la Federación de la Provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a La Radio 92.3, García remarcó que "hace mucho tiempo sucedían desastres y los bomberos de los grandes países viajaban, pero desde hace unos cinco años Argentina ya tiene hace años seis equipos técnicos profesionales, y en esta ocasión nos han citado a todos vía Ministerio de Seguridad y el Consejo Nacional de Bomberos para que actuemos".

Acerca de su trabajo en el lugar, explicó: "Soy el jefe de planificación. Allá trabajé en uno de los equipos, y me tocó ser el líder de un equipo para personal que no tiene tanta experiencia como rescatista USAR, así que velaba por un grupo de 7 personas. Hay muchos bomberos que no son USAR pero tienen manejo de equipos y trabajan en el desescombramiento".

Además de García, otros cinco integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios son parte, en la actualidad, de los equipos USAR.





El derrumbe

Los rescatistas que trabajan entre los escombros del Apart Hotel Dubrovnik de la localidad balnearia de Villa Gesell, que colapsó hace una semana, encontraron ayer los cuerpos de tres obreros que trabajaban en las remodelaciones que se estaban realizando en el edificio.

Poco antes, habían confirmado también la aparición del cuerpo del carpintero Fabián Javier Gutiérrez, por lo que solo resta encontrar a Dana Desimone, una joven de 28 años oriunda de Lomas de Zamora.