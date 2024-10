La UFI 7 y la Fiscalía Federal iniciaron causas para investigar a RainbowEx y Knight Consortium

La Unidad Fiscal de Instrucción 7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, y la Fiscalía Federal de San Nicolás iniciaron causas paralelas para determinar la posible existencia de delito en el accionar de la aplicación financiera RainbowEx y la plataforma Knight Consortium.

En el caso de la Fiscalía Federal del Dr. Matías Di Lello, el objetivo es determinar la posible violación del artículo 310 del Código Penal, por el delito de intermediación financiera no autorizada por la autoridad de supervisión competente.

El otro punto en cuestión es "la captación ilegal de ahorros en el mercado de capitales y a la intermediación no autorizada sobre la adquisición de valores negociables".

Di Lello dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Policía Federal Argentina.

En tanto Viviani brindó declaraciones al canal "Todo Noticias": "Por el momento como Ministerio Público Fiscal tomé conocimiento a través de recortes periodísticos de esta plataforma que estaría operando sin autorización". "A través de distintas averiguaciones, desde la Fiscalía General abrimos esta causa para investigar la presunta comisión del delito de acción pública" agregó.

De acuerdo a las declaraciones formuladas por los propios involucrados a distintos medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales, la plataforma en cuestión ofrecía supuestas operaciones con criptomonedas que pagaban ganancias exorbitantes de casi el 2% diario en dólares.

Las alertas saltaron cuando especialistas en operaciones financieras y tecnología como Maximiliano Firtman, Javier Smaldone o Mauro Eldritch fueron descubriendo irregularidades: las criptomonedas de las supuestas transacciones no existían, los supuestos líderes de la organización eran actores polacos contratados para la ocasión, la "china" que daba señales para las operaciones era una actriz de Indonesia y los datos personales de los inversores fueron hackeados y filtrados en una maniobra extorsiva.

Hasta esta mañana, no hubo, sin embargo, denuncias formales de personas que participaron de este mecanismo y se vieran impedidos de obtener su dinero.

La Fiscal Viviani adelantó los próximos pasos en la causa: "Por el momento no se presentaron damnificados por esta plataforma. De acuerdo a las distintas noticias que aparecieron del supuesto representante, cité al Dr. Adolfo Suárez Erdaire para que él preste declaración de lo que él puede contar lo que sabe. Todas las dudas sobre la legalidad o no de la página es materia de investigación. Estamos tratando de ver cómo opera esta plataforma. Hay que hacer un camino, una trazabilidad del dinero. Mientras tanto estamos utilizando los recursos para desasnarnos de si es una plataforma legal o no".