Con 135 participantes de 13 países, San Pedro recibió al Simposio Internacional de Biofumigación

Fueron 135 participantes, entre presenciales y virtuales de 13 países y 4 continentes. Hubo participantes de 12 provincias de Argentina y espacios especialmente preparados combinando novedades científicas desde el último encuentro con un intenso intercambio. El evento comenzó a pensarse en pandemia, meses después que el anterior desde Suiza debiera acomodarse a las difíciles condiciones inesperadas que el Covid 19. La edición Argentina se propuso entonces desde el principio como híbrida y bilingüe, para poder ampliar la diversidad en un país de habla hispana.

Cada día tuvo 2 conferencias magistrales, una docena de exposiciones orales distribuidas en las tres jornadas que tuvieron intensos espacios de preguntas y respuestas en inglés y español. También hubo 72 pósteres que estuvieron publicados en la plataforma virtual, pero que algunos presentes llevaron en papel y que se discutieron en 4 sesiones. Una producción científica de relevancia para una tecnología que viene generando novedades interesantes para aportar a la intensificación sostenible.

En la apertura se reunieron funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, de la Municipalidad de San Pedro, del INTA, y de la Agrupación Mallorca, institución que cedió el espacio del evento en un entorno para generar el mejor clima de intercambio.

Los disertantes fueron de Argentina, España, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido, pero además las exposiciones y pósteres reunieron profesionales de Suiza, Uruguay, México, en la organización de Australia y entre los participantes Brasil, Chile y Colombia.

El segundo día hubo una recorrida técnica por relevantes empresas frutihortícolas de la zona para ver cómo se implementaron algunas de esta serie de tecnologías para solucionar algunos problemas como resguardar la calidad de la batata para exportación de batata o enriquecer el suelo de durazneros, así como el ensayo del INTA San Pedro que lleva más de 20 años de historia y resultados elocuentes.

Hubo un momento para reconocer a los 3 mejores pósteres y las 3 mejores exposiciones orales, como ejercicio motivador para sus protagonistas. Y al final, anticipar que la próxima edición se hará en California. Los anteriores, fueron en Suiza, Sudáfrica, Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos.

En la mesa de cierre, se pudieron escuchar algunas reflexiones de organizadores e integrantes del comité científico:

Laura Hansen, Directora de la Estación Experimental del INTA: “Nos deja un gran desafío: pensar cómo seguimos promoviendo estas prácticas y mejoramos la adopción de estas prácticas más sustentables y amigables con el medio ambiente, por parte de quienes producen”.

Mariel Mitidieri, Presidenta del Comité Organizador: “Estamos ante una complejidad y una cantidad de conocimientos que tenemos que saber integrar. Me llevo como recuerdo hermoso lo que dijo la gente que vino de Uruguay, que estaban esperando a venir al simposio para poder planificar los nuevos experimentos. Este simposio nos abre la cabeza a todos”.

Roberto Matteo, investigador de Italia: “Lo que más rescato es esta colaboración y con buena salud. Ahora tenemos que seguir andando, llegar más lejos y ver qué ocurre.”

Julie Finnigan, investigadora de Australia: “Aprendimos tanto de las presentaciones, de los intercambios a nivel internacional, y realmente tenemos que preservar estas interacciones que hemos logrado aquí”.

Matt Back, investigador de Reino Unido: “La belleza de estas reuniones y de ir a otros países es que siempre hay alguna novedad. Para las organizaciones de futuros eventos, creo que tienen que tomar como ejemplo lo que se ha hecho acá con visitas a campos y ver la experiencia de primera mano”. T

Dale Gies, productor de Estados Unidos: “Estuve en todos los simposios, y creo que este es uno de los mejores. Realmente espero que continúe la interacción entre investigadores y entre industrias en eventos que reúnen a distintas personas para que puedan tener otra mirada, distinta y nueva, y para que puedan compartir sus experiencias sobre la biofumigación en distintas partes del mundo”.

Miguel De Cara, investigador de España: “ Me llevo de aquí es la gente, cómo estamos todos en el mismo barco, y seguiremos en el mismo barco aunque sea en California. Sin conocernos; trabajábamos en lo mismo, con el mismo objetivo: promover una alimentación sana para la gente”

Giampiero Patalano, investigador de Italia: “ La verdad es que aprendí muchísimo, aprendí muchas cosas, y la interacción entre los investigadores y la gente como yo, que trabaja en el campo y en la producción, con el objetivo de tener una agricultura más sostenible, me deja muy enriquecido con un montón de cosas nuevas.”





Las redes sociales propias del evento, guardan instantes de centenares de momentos y perspectivas que se produjeron durante el mismo. También la plataforma digital, para que los participantes sigan repasando lo vivido y pensando nuevas ideas.





Conferencias magistrales

Luis Wall (Argentina) Microbiomas del suelo y su interacción con biofumigación, abonos verdes y cultivos de cobertura

Miguel De Cara (España). Biosolarización para la transición agroecológica de los cultivos protegidos

Matt Back (Reino Unido) Manejo del nematode del quiste de la papa usando biofumigantes

Dale Gies (EEUU) Aplicación de la biofumigación en la producción agrícola

Peter-Jan Jongenelen (Países Bajos) Investigación en mezclas cultivos de cobertura, biodiversidad en el suelo particularmente patógenos

Giampiero Patalano y Roberto Matteo (Italia) Líquidos y harinas biofumigantes, una aplicación innovadora de la biofumigación





Exposiciones orales elegidas por los participantes

Primer lugar:

🇮🇹 Effect of biofumigation with Brassica spp. on shaping the microbiota of cultivated soil Efecto de la biofumigación con Brassica spp. en la conformación de la microbiota de suelo cultivado | Infantino A. , Patalano G., Bergamaschi V., Orzali L., Valente M.T., Pirone L., Haegi A., A. & Grottoli A. Speaker/Expositor: Alessandro Infantino.





Segundo lugar compartido:

🇺🇸 Alternative carbon sources for anaerobic soil disinfestation in California strawberry Fuentes alternativas de carbono para la desinfección anaeróbica del suelo en frutillas de California | Daugovich, O. Speaker/Expositor: Oleg Daugovish.

🇪🇸 Influence of different green manures on soil respiration in Mediterranean greenhouses. Influencia de diferentes abonos verdes en la respiración de suelos en invernadero mediterráneo | Fernández-López V., Marín-Guirao J.I., Cara-Rodríguez F.J., Arrescurrenaga D., Peiró-Peiró F. y de Cara-García M. Speaker/Expositor: Ignacio Marín Guirao





Tres mejores pósteres

🇦🇷 Primer lugar: Cultivos de cobertura invernales para disminuir el uso de herbicidas en sistemas agrícolas extensivos : Winter cover crops to reduce herbicide use in extensive agricultural systems | Buratovich, M.V., & Acciaresi, H.A.

🇦🇷 Segundo lugar: Cultivos de cobertura y su incidencia sobre la demografía de Conyza bonariensis y los flujos de emergencia de otras malezas : Cover crops and their effects on Conyza bonariensis demography and other weed emergence flows| Buratovich, M. V., & Acciaresi, H. A.

🇺🇾 Tercer lugar: Recuperación de la salud del suelo en sistemas hortícolas de Uruguay : Recovery of soil health in Uruguayan horticultural systems | Hernández-Mazzini,F., Reggio, A., Silvera, M., Álvarez, A.L., & Leoni,C