Permanece estable, aunque en grave estado, el motociclista accidentado el fin de semana

Juan Ignacio Mandracio, el hombre de 28 años que sufrió graves lesiones al chocar en moto contra un utilitario, continúa internado en terapia intensiva del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

El paciente, de acuerdo a lo informado por el Dr. José Herbas, jefe de emergencias del centro asistencial, sufrió "un traumatismo de cráneo con hematoma, que por ahora no ha empeorado, y que no tiene todavía conducta quirúrgica".

Por el momento, permanece con asistencia mecánica respiratoria. "Fue operado el mismo día en que ingresó en la pelvis para estabilizarla, porque con ese tipo de lesiones pierde bastante sangre el paciente, puede perder hasta cuatro o cinco litros" precisó el profesional. "El paciente permanece estable, al menos no ha empeorado, conserva los signos vitales" agregó.

Herbas también se refirió a la prudencia necesaria a la hora de analizar un probable traslado: "En un principio, cuando ingresó, no era recomendable una derivación, porque era un paciente inestable. Al no contar con obra social se intentó derivar por la parte pública pero los hospitales están saturados y no se logró la derivación".