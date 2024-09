Cuatro escuelas siguen cerradas por las amenazas: Inspección sostiene que no fueron revisadas

La Jefa Distrital de Educación, Lorena López, confirmó que cuatro edificios escolares permanecen cerrados en la mañana del martes, luego de las amenazas de bomba que se recibieron el lunes.

"Hasta que no nos llegue por escrito el criterio del Ministerio de Seguridad no vamos a reiniciar el dictado de clases" explicó López.

La inspectora informó que el escuadrón de la División de Explosivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que llegó a San Pedro en las últimas horas de la tarde del lunes revisó la Escuela Normal (en donde también se recibieron amenazas) aunque no lo hizo con la Escuela Técnica, la 6 y el edificio de Mitre e Yrigoyen en donde funcionan la Primaria 1 y la Secundaria 8.

Los directivos del Colegio Nuestra Señora del Socorro y el San Francisco de Asís, que dependen de la Dirección de Enseñanza Privada, tomaron la decisión de retomar el dictado de clases con normalidad.

De todos modos, esa situación estaba siendo constatada durante la mañana, ya que autoridades de otras áreas manejaban también otras informaciones aportadas desde la policía sobre el trabajo realizado por los peritos.

López fue contundente a la hora de expresar su posición: "La prioridad nuestra es el ahora y el emergente que tenemos. Estamos a la espera de lo que está por suceder. Estoy tratando de comunicarme con varias autoridades y ver por qué vías llegó la amenaza a la Escuela Normal pero hasta que no tengamos la certeza de que no hay riesgo no podemos habilitar que se reinicien las clases".

En la misma línea, dejó en claro que en estos casos, debe aplicarse el protocolo del Ministerio de Educación: "Ante una situación de peligro, el establecimiento debe evacuar, porque se debe priorizar el cuidado. Sea éste caso, una condición climática o cualquier otra".