Raúl Cheyllada renunció a la presidencia del Centro de Comercio

El hasta hoy presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, Raúl Cheyllada, presentó su renuncia indeclinable al cargo.

El motivo es la imposibilidad de conciliar la representación institucional con su carácter de presidente del Foro de Relaciones Internacionales de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, además de otros proyectos particulares y académicos.

Cheyllada ejerció la presidencia del Centro de Comercio desde el año 2019.

Éste es el texto completo de su nota de renuncia:





"Señores Directivos

Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro

De mi mayor consideración





Por la presente pongo a conocimiento de esta Comisión Directiva, que desde el día de la fecha renuncio de manera indeclinable al cargo de Presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo de la Ciudad de San Pedro, cargo que honrosamente ocupo desde el año 2019.

Mis nuevas funciones como Presidente del Foro de Relaciones Internacionales de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur junto a la Secretaría de Gestión Institucional, como así también, mis recientes nombramientos como Miembro de la Agencia de Inversiones Invest In Nariño en la República de Colombia y como Director de Posgrado de la Universidad Escuela Argentina de Negocios, sumado a mis actividades empresariales, considero que dado los alcances y propósitos de cada una de estas responsabilidades, como así también, el desafío que me representa asumirlas para mi carrera profesional, procedo a la dimisión de esta Presidencia en virtud que lo anteriormente detallado me exigirá mucha dedicación y compromiso.

Entendiendo la importancia que tiene que nuestros socios conozcan las gestiones recorridas por la Presidencia, adjunto mi informe de gestión, junto a la planificación con iniciativas para el futuro de la Institución, y toda mi disposición para contribuir en el conocimiento sobre la continuidad de las tareas y proyectos en los que he estado involucrado en nombre de la institución.

Asimismo, es mi deseo expresar mi agradecimiento a todas las personas que en las diferentes etapas de mi gestión conformaron la comisión directiva, a los socios, que son los que le dan la razón de ser a la Institución, y a todo el personal que destaco de manera sobresaliente al haber podido sobrellevar exitosamente las exigencias propias de una pandemia, como también, la vocación desinteresada de cada una de las personas del cuerpo directivo en ayudar a la búsqueda de soluciones ante las dificultades que frente a la crisis económica transversaliza a los sectores que representamos. En lo personal, esta etapa compartida, me ha dignificado honrosamente.

A los fines administrativos, solicito por Secretaría que mi renuncia e informe de gestión y planificación queden en actas, como también proceder a comunicar a las Instituciones que represento (UIPBAFEBA CAC CAME CONSEJEROS CCRCATURPBA BAPRO) sobre la dimisión al cargo y demás actos administrativos que correspondan.

Deseando muchos éxitos futuros para la Institución, como también para los sectores comerciales, industriales y turísticos, saludo a Uds. con mi mayor consideración y respeto.

Mg. Rapt Emilio Cheyllada"