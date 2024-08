Carlos García es el nuevo delegado municipal en La Tosquera

Carlos García asumió en las últimas horas como nuevo delegado municipal de La Tosquera, reemplazando a Jimena Mariño quien renunció al cargo por razones personales.

En diálogo con el programa "Equipo de Radio", García destacó su compromiso de continuar con las políticas implementadas por su antecesora. Entre sus prioridades, mencionó la finalización de obras pendientes, como el galpón de reciclado y el proyecto de ampliación de la escuela, que se encuentran paralizados.

Asimismo, el nuevo delegado se mostró dispuesto a trabajar en conjunto con los vecinos para identificar y atender sus necesidades, como el mejoramiento de los caminos.

"El Intendente me ha pedido continuar con la impronta de Jimena Mariño. Recibí la propuesta y vamos a avanzar con todo lo que se pueda en este lugar. No he alcanzado a recorrer toda la zona, pero estamos hablando con todos los vecinos" expresó.

"Acá ha quedado un galpón muy grande para el reciclado, que está en construcción y quedó parado, lo que aseguraría gran cantidad de mano de obra. También el proyecto de la escuela porque se paró desde Nación la inversión" agregó el funcionario.

Además, Garcìa destacó el trabajo realizado en los últimos años por el Movimiento de Trabajadores Excluidos: "Hay un muy buen trabajo del MTE, que incluye La Colmenita, con quienes vamos a continuar. Falta la etapa final para incrementar la provisión de agua potable en toda la localidad".