Tras la falsificación de firmas de personas fallecidas, COOPSER rechazó la presentación de la lista Verde y ampliará la denuncia judicial (Video)

El Consejo de Administración de COOPSER confirmó esta mañana, en conferencia de prensa, que la opositora Lista Verde no completó los requisitos para que se la habilite a participar en las asambleas de distrito, originalmente programadas para el 14 de Julio.

La imposibilidad de completar las nóminas y la presentación de avales y listas con la firma de al menos 17 socios fallecidos son los motivos principales de la decisión administrativa y la consecuente denuncia judicial.

De tal forma, no habrá elecciones para las asambleas de distrito, que se integrarán únicamente con los representantes de la lista Roja, la única que cumplió con la reglamentación.

"El Consejo de Administración en reunión decidió no aceptar la presentación de esta lista y no oficializar la misma. La otra lista, que si cumplimentó todo lo necesario, está oficializada" informó Iván Groppo, presidente de la entidad.

Estrictamente en lo reglamentario, uno de los motivos del rechazo es que "no se ajusta a lo planteado por el reglamento general de asambleas de COOPSER, particularmente en el artículo 13". En este sentido, Groppo precisó: "En el distrito 1 reunieron 41 de 47 delegados titulares y no presentaron suplentes, en el 2 tuvieron faltante de delegados, en el 3 y 4 no participaron, en el 5 están en condiciones, en el 6 tampoco participaron y en el 7 también les falta un delegado".

Pero a este aspecto debe sumarse la firma de socios fallecidos, algunos hace muchos años, en los avales presentados.

En ese aspecto, el titular del Consejo de Administración remarcó: "El miércoles hicimos una denuncia penal porque tenemos comprobado, con los certificados de defunción correspondientes y avalado por escribana, la presentación de 11 personas que están fallecidas, y la firma de esas personas que fallecieron, en algunos casos hace muchos años. En la continuidad de la tarea del personal de COOPSER, encontraron 6 casos más, así que se ampliará la denuncia".

Durante la conferencia, las autoridades de COOPSER incluso nombraron a algunos de los socios muertos, cuyo nombre fue utilizado en los avales y cuya firma fue falsificada. Del mismo modo, informaron que otras situaciones puntuales van a ser incluidas en la ampliación de la denuncia y la respuesta ante el INASE del planteo efectuado por los representantes de la lista Verde: "También se advirtió de candidatos a delegados, como el fallecido Carlos Suárez, que fue parte del Consejo de Administración y Delegado de Santa Lucía, quien aparece en las nóminas como firmante. No lo dábamos a conocer por respeto a los familiares, pero como está en la denuncia, ya es público. Además, hay gente que de forma espontánea se acercó a la cooperativa indignada porque están incluidos en listas con nombre y firma cuando no habían decidido participar. El caso más paradigmático es el del padre del Síndico Pablo Peralta, pero también aparece un funcionario municipal, un empleado de la COOPSER, un empleado del SENASA, un empleado de una entidad deportiva, dos jubilados, que figuraban como avales y otros como delegados que se presentaron y corroboraron que no habían firmado nada".

En relación a la respuesta de los voceros de la Lista Verde, quienes indicaron que no tuvieron tiempo material de corroborar si todas las personas que se acercaban con su boleta a firmar reunían las condiciones necesarias, Groppo agregó: "Siempre que se prepara una lista hay que presentar el documento y chequear, porque, confiando en que actuaron de buena fe y no fueron ellos los que falsificaron, si un socio se presenta con la boleta del papá o la mamá fallecida y firman, hay una responsabilidad, porque están dejando la lista Verde en manos del que se está acercando espontáneamente a firmar. No es un hecho menor falsificar una firma. Todo lo que tenemos se lo vamos a acercar a la Justicia para que se investigue".

Además, COOPSER contratará un perito calígrafo para que determine si una misma persona firmó en nombre de otras: "Hay otras firmas que son letra ilegible, ponen las iniciales, firmas que son similares o iguales. Vamos a contratar un perito para el análisis de las firmas porque algunas son exactamente iguales. Hay algunas cosas que rozan la ilegalidad o son ilegales. Aún con el tiempo para hacer las modificaciones, cuando las acercaron el jueves, después de que el síndico había salido a la mañana anunciando que el padre estaba en una lista, ratifican la misma lista con la misma firma de una persona que ya había confirmado que no había dado su aval ni firmado nada".

El propio Peralta remarcó: "Son faltas muy graves, de ética, de compromiso, imagínense cómo pueden actuar si llegan a conducir la cooperativa, si falsifican la firma del padre del síndico".