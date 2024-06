Dos adolescentes devolvieron una mochila con 300 mil pesos y un teléfono celular olvidados

El gesto de dos jóvenes adolescentes que devolvieron una mochila que contenía una importante suma de dinero y un teléfono celular fue destacado a través de las redes sociales por cientos de vecinos de San Pedro.

El hecho se conoció gracias a un posteo en Facebook de Vanina Leiva, hermana de una de las protagonistas de la historia. Fue Valeria Leiva la que relató lo sucedido esta mañana, en Equipo de Radio (La Radio 92.3 y Flow): "Ayer iba con mi mamá y mi nena de dos años con dos bolsos y una mochila, en el auto. Como la nena se escapaba le dije a mi mamá que subiera los bolsos al auto mientras subía el changuito y la nena. Mi mamá subió con la mochila en donde había 300 mil pesos que cobró de una jubilación atrasada y que me dio para que guardara en la mochila. Ahí también estaba el teléfono, documento, tarjeta y otras cosas. A la media hora de llegar nos dimos cuenta de que se había olvidado la mochila. Le dije "¿mamá, bajaste la mochila?" y me contesta "¿qué mochila?, yo no subí la mochila, subí dos bolsitos...". Saqué la moto y me fui hasta la esquina de lo Diamante y había dos nenes, adolescentes, que estaban ahí, esperando con la mochila y tratando de llamar con el celular para ubicarnos. Estaban esperando para contactar a alguien y si no, lo iban a llevar a la radio".

Los chicos que tuvieron el gesto son Elio Gómez y Thomás Fontanelo, quienes en agradecimiento se llevaron un buzo de regalo del comercio Cara o Cruz 2.