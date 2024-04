Preocupación por la venta ilegal de pescado a acopiadores en condiciones irregulares

El decomiso de casi 200 kilos de pescado transportado en el baúl de un automóvil para su venta en el conurbano bonaerense, disparó nuevamente el alerta con respecto a la comercialización irregular y su riesgo sanitario.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad en el kilómetro 8 de la Ruta 1001, cerca del mediodía del jueves. Los inspectores detectaron que el Fiat Siena no tenía colocadas correctamente las chapas patente, por lo que detuvieron la circulación del vehículo, en el que viajaban dos personas de nacionalidad paraguaya. En el baúl, encontraron 200 kilos de dorados, tarariras, bagre blanco, amarillo, mandubá y sábalo.

Tras la requisa, la mercadería, de alto riesgo sanitario, fue decomisada y destruída, tal como lo marca la legislación vigente.

El titular del Departamento de Bromatología de la Municipalidad, Saverio Gutiérrez, confirmó que "ningún pescado estaba apto para la vventa, porque estaban trasladados en un vehículo sin refrigeración".

El funcionario remarcó su posición con respecto al tema y su preocupación por las consecuencias: "Dieron vuelta la ley de pesca artesanal a su gusto, y no es como ellos piensan. Hay pesca artesanal de un cierto volumen y se vende a pie de lancha, no en esta cantidad a acopiadores que vienen de otro lado. Es tan responsable el vehículo que traslada el pescado como el que lo vendió, no se puede vender pescado de la manera en que se lo está vendiendo en San Pedro. No es así porque va a terminar gente intoxicada y pasando por malos momentos producto de que nos conformamos porque no hay trabajo. Contraten una empresa que se dedique a este tipo de transporte y compren en un frigorífico que esté habilitado".