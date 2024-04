Marcha en Zárate a un año del asesinato del policía Osvaldo Cantero

Familiares, amigos y compañeros de Osvaldo "Lalo" Cantero, marcharon en Zárate a un año del brutal asesinato del agente policial oriundo de Río Tala.

La movilización tuvo como reclamo principal la detención de los otros integrantes de la banda que aún no fueron apresados. Hasta el momento, son dos los detenidos por el crimen. Sin embargo, al menos otras tres personas participaron del asalto a una carbonería ubicada en proximidades de la ruta 193. Al intervenir acudiendo al llamado de emergencia, Osmar Osvaldo Cantero fue asesinado en un tiroteo. La otra víctima fue Luciano Padrón, de 22 años.





La madre del policía leyó un documento en el que informó que el pedido concreto es que se profundice la tarea investigativa. "Este pedido fundamentalmente está dirigido a la Fiscalía, la UFI 7 de Zárate, la Dra. Andrea Palacios que lleva adelante la investigación. Quiero pedir que se utilicen todos los recursos disponibles. Hoy se cumple un año del asesinato de mi único hijo y no me resigno a que después de un año me digan "señora tenemos dos delincuentes detenidos". Los delincuentes que fueron visibles fueron cinco, entonces falta el resto de la banda. Estas personas, estos delincuentes que actuaron con tanta violencia están libres y hoy o mañana pueden seguir destruyéndole la vida a otras familias, a otras mamás como a mi. Por eso, como sociedad, unámonos para que estos hechos tan violentos no queden impunes y se resuelvan".