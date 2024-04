ATE: "No aceptamos nada en negro, todo aumento debe ir al básico"

La delegación local de la Asociación de Trabajadores del Estado emitió un comunicado en el que aclaran los motivos por los que rechazaron el acuerdo paritario de la Municipalidad de San Pedro.

El principal fundamento que plantea el sindicato que lidera Gustavo Gauna es que el acuerdo no se ajusta la decisión adoptada en asamblea con respecto a remuneraciones en negro.

Éste es el texto completo:

"¿Por qué rechazamos el acuerdo paritario de hoy?.

Simple y básicamente porque no se ajusta la decisión que tomamos los/as trabajadores/as municipales en asamblea. El acuerdo cerrado por el ejecutivo municipal y los otros dos sindicados establece un aumento del 20% al básico que se pagará con el sueldo de Abril, un 15% de aumento para el mes de Mayo y otro 15% para Junio, estos 2 últimos no remunerativos, es decir que no les llega a los jubilados ni se reflejan en el aguinaldo. El aumento de Mayo pasaría al básico en Julio y el de junio pasaría al básico en agosto, además se acordó como próxima fecha para negociación paritaria el día 15 de Julio.

Durante el transcurso de la paritaria estuvimos reunidos en asamblea abierta a todos los trabajadores municipales, afiliados y no afiliados a los sindicatos, siguiendo en vivo las distintas propuestas ofrecidas por el ejecutivo para

debatirlas y botar aceptación o rechazo. Unánimente se votó no aceptar ninguna remuneración en negro, nada que no vaya al básico, esto en claro apoyo a los derechos laborales y a los jubilados que tuvieron amplia representación en la asamblea. El mandato para nuestro representante paritario fue más que claro, no aceptar nada en negro, todo aumento debe ir al

básico. Sometemos a la asamblea la decisión sobre nuestro futuro y lo respetamos a rajatabla.

Coherentes con nuestra línea de trabajo gremial seguiremos visitando los lugares de trabajo en estos días para escuchar y canalizar la voluntad de todos los y las trabajadores/as".