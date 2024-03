Veteranos de Malvinas no estarán en el acto del 2 de abril en disconformidad con el reconocimiento como "héroes" a soldados continentales

La Asociación de Veteranos de la Guerra de Malvinas no participará del acto oficial convocado por la Municipalidad de San Pedro para el próximo 2 de Abril.

El presidente de la entidad, Javier Saucedo, reconoció en "Equipo de Radio" que la decisión se tomó "con mucha tristeza" y "en disconformidad a algo sistemático de la política que es el manoteo de nuestra simbología y cosas muy puras de los argentinos, como las consideramos nosotros".

La determinación se adoptó en disconformidad con el reconocimiento realizado en octubre del año pasado en el Salón Dorado Municipal a los soldados y conscriptos que estuvieron en el continente durante el conflicto de 1982, a quienes las autoridades denominaron "héroes continentales".

"Queremos dejar en claro que queremos avisar que la gente que nos acompaña no caiga al acto y nosotros no estemos. Es algo deliberado, nosotros hablamos con el Municipio, que nos atendió muy bien ayer a la mañana. Ellos tienen su posición y nosotros la nuestra y les avisamos que nosotros no habíamos hecho público antes esto porque no nos parecía. No somos de comoportarnos de esta manera" expresó Saucedo.

Consultado sobre el eje de la disconformidad y al malestar, el presidente de la Asociación que nuclea a los Veteranos planteó: "El verdadero motivo es que no se puede manosear la Gesta de Malvinas y la política hace años que viene tratando de meter la mano. Nosotros tenemos una posición unánime de que los que estuvieron en el continente no son Veteranos de Guerra y muchísimo menos héroes. Es un desvarío eso. Acá en San Pedro no exceden tres o cuatro hombres y lo tienen que demostrar con papeles. El único que estuvo en el sur y tendría que haber tenido un reconocimiento del estado es Guillermo Velásquez que estuvo en Río Grande, con Mingo (Novaro) antes de cruzar a Malvinas. Hay una ley que pusieron los militares, después la política lo tomó como tal, que el Comando Sur era de Puerto Alto para abajo".

El posicionamiento público sobre el tema incluso les trajo el distanciamiento con quienes buscan un reconocimiento como soldados continentales: "Ahora hay gente que no nos saluda en la calle, pensando como si pudiéramos decidir si les van a dar un reconocimiento o no. A mi me conoce toda la gente de San Pedro, no me meto en política, y menos en este tema. Con el tema Malvinas no mezclamos las cosas jamás. Esto no es un acto contra el Intendente ni contra la política de San Pedro. Se equivocaron y no es nuestra intención que salgan a prohibirle a la gente que vayan al acto de Malvinas. Nosotros no tenemos la culpa de que no les hayan entregado lo que les pertenece.

Ahora esta gente quiere dar charlas en las escuelas. Estuvieron haciendo la colimba en San Nicolás o en Junín, no participaron de nada y no saben nada. Los reto a saber qué saben de Malvinas. Quiero ver qué les presentaron a la Municipalidad, ahora cuando los condecoró como héroes continentales. Lo único que tuvieron que presentar fue una certificación de que eran clase 63".