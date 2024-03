Operativos en Avenida 11 de Septiembre: Dos detenidos con cocaína y marihuana

El Sindicato de Empleados de Comercio dio a conocer los alcances del cronograma de feriados para el fin de semana extralargo que comprende Semana Santa y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. El Jueves Santo es un día no laborable, en el que el empleador, que tiene la potestad de dar o no el asueto. En caso de no concederlo, tampoco tendrá la obligación de abonar el doble por la jornada.