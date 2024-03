Brutal asalto a una mujer y su hijo de 10 años en Baradero (Video)

Imágenes y entrevista TH Producciones

Un violento asalto tuvo lugar en la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en Pedro Alonso al 1200 de la ciudad de Baradero.

Una mujer y su hijo de 10 años se despertaron con dos delincuentes amenazándolos con armas de fuego.

Noemí, la víctima del hecho, brindó un crudo testimonio a TH Producciones: “Me pegaron varias veces, me ataron y me pedían más y más plata. Me dijeron que me iban a quemar y mi nene gritaba "¡no maten a mi mamá!”.

En otro fragmento de la nota, sostuvo que los asaltantes dijeron que fueron a ese lugar porque "los habían mandado".