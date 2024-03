Lo llamaron simulando ser de un supermercado y le robaron dinero de la cuenta

Una mujer fue víctima de una estafa en la tarde del viernes, tras recibir un llamado telefónico.

Un hombre que dijo ser representante de los supermercados Día, le indicó que se dirija a un cajero automático y siga sus instrucciones.

Pocas horas después, comprobó que le sustrajeron dinero de su cuenta bancaria.

Desde la Comisaría local advirtieron que "debido al aumento de los casos de estafa se solicita a la población en general tomar precaución, no brindar datos, usuario o claves, ante cualquier duda dirigir a entidad bancaria y/o empresa de la cual le ofrecen promoción/premio. No ingresar a links de dudosa procedencia, como tampoco descargar aplicaciones de sitios no seguros".