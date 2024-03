Kicillof sostuvo que habrá arreglos en la Ruta 1001: "La obra se paró por una decisión nacional pero a los baches no los tapa la mano invisible del mercado"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el puesto de vigilancia y control policial instalado en el acceso a la ciudad de San Pedro por Ruta 1001.

Tras reunirse en San Nicolás con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para definir detalles del "escudo norte" contra el narcotráfico (ver aparte), Kicillof visitó Ramallo y San Pedro.

Consultado sobre el estado que presenta el trazado provincial y tras la paralización de la obra de repavimentación ante las políticas adoptadas por el gobierno nacional, Kicillof declaró a los medios presentes:

"La obra es del gobierno nacional lo voy a decir para que quede claro. Fuimos todos, como sociedad, estafados. Nadie comprendió que la idea de la libertad, que el Banco Central, la dolarización, no pasó. Lo que pasó es que nos pararon las obras en todas la provincias argentinas, nos sacaron los recursos, le scaron a los jubialdos, se fueron los alimentos carísimos".

Con relación a la decisión de paralizar el desarrollo de las obras de infraestructura, el mandatario provincial agregó: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires sabe que estos baches no los va a tapar la mano invisible del mercado. Si no lo hacemos nosotros va a haber accidentes y problemas. Preguntan por qué se interrumpe la obra. Devaluaron un 118% y todo el precio del acero y el cemento se vio afectado. Como son los empresarios argentinos, los sectores concentrados aumentaron los precios al 200. Eso pasó con la bolsa de cemento y no hay precio ni para el cemento ni para el asfalto. Siguió el aumento del precio del combustible. Ni siquiera es que vas y arreglas con la empresa y se cumplen los precios. Hubo dificultades en el gobierno anterior pero se hizo muchísima obra pública".

Además, Kicillof se refirió a los condicionantes económicos que se presentaron para la población y para las Provincias: "El único precio que tiene cuidado es el salario que no queiren que suba. No están aceptando homologar paritarias cuando están muy por debajo de la inflación. El factor de ajuste que están planteando son los salarios. El resultado de eso, aún si se estabilizan los precios es con salarios muy bajos y caída del consumo. Esto representa cierre de comercios y empresas. Si al mismo tiempo paran la obra pública qué podemos hacer desde el gobierno provincial: solanente tratar de continuar y sustituir, porque tenemos otra idea de estado. Milei decía el otro día es que como ganó quiere destruir el Estado desde adentro. Cuando habla del Estado tiene una idea de la Capital Federal, en donde la mayor parte de la educación y la salud pueden ser privadas. En San Pedro sin el hospital público, sin escuela pública, seguridad pública ni infraestructura, esas ideas no sirven. Milei les diría que junten la plata y tapen los baches porque lo necesitan. Algo que no funcionó nunca en ningún lugar del mundo. El que tiene los medios y la billetera suficientemente gruesa puede hacer lo que quiera y ser libre. Para todos los demás hay desprotección y ausencia".

Además, recordó la inédita falta de asistencia nacional ante las emergencias climáticas: "Ahora tuvimos lluvia en esta zona y no recibí ni un llamado del gobierno nacional. Siempre que hubo una emergencia climática en la historia Argentina desde los tiempos de Roca, hubo asistencia del gobierno nacional. Lo de ahora no pasó nunca. Cuando fue a Bahía Blanca apareció vestido de militar y dijo en que confiaba que se podrían arreglar con lo que tenían. Hemos levantado 14 mil árboles con Defensa Civil en Bahía Blanca. Nos vamos a arreglar con lo que tenemos".