Fin de semana extralargo: El SEC confirmó que días son feriados y cuándo corresponde cobrar doble

El Sindicato de Empleados de Comercio dio a conocer los alcances del cronograma de feriados para el fin de semana extralargo que comprende Semana Santa y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El Jueves Santo es un día no laborable, en el que el empleador, que tiene la potestad de dar o no el asueto. En caso de no concederlo, tampoco tendrá la obligación de abonar el doble por la jornada.

En cambio, el Viernes Santo es feriado nacional en el que quienes sean convocados a sus puestos van a tener derecho a cobrar el doble de paga diaria.

Después del Domingo de Pascuas, el lunes 1 de abril será feriado puente, el tipo de fechas en las que se concede una jornada de asueto para extender el descanso y de esta forma fomentar el turismo. Se trata de una especie de asueto que el Gobierno puede estipular hasta tres veces en un año. Por estar igualado con un feriado nacional, quienes trabajen tienen derecho a cobrar el doble del salario diario, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El mismo esquema de paga rige para el día siguiente, 2 de abril, en que se establece un feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.