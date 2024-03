Dengue: Creus acusó a Pisani de actuar para la tribuna por un pedido de informes sobre la fumigación

Un pedido de comunicación presentado por el bloque de concejales radicales sobre la campaña de fumigación contra mosquitos en el partido de San Pedro generó un cruce en el recinto.

El autor de la iniciativa, Lucas Pisani, fundamentó el pedido en que "estamos en el pico de los mosquitos que son transmisores de la enfermedad del dengue y queremos saber qué tipo de medidas se realizaron porque es una enfermedad viral que puede traer muchos dolores, mucha fiebre y también alguna complicación". Específicamente, señaló: "De lo que siempre se habla como una medida de prevención son las campañas de fumigación que nunca son suficientes porque para eliminar la población de mosquitos deben adoptarse otras medidas".

La dura respuesta llegó a través del concejal Daniel Creus, de Unión por la Patria: "Cuando leí este proyecto de comunicación, traje un culex que no me dejó dormir anoche. Este bloque (en referencia al radical) es un "dream team" porque tienen un médico, una licenciada en psicología, un baqueano de río que tiene muy clara la cuestión del ciclo de los mosquitos y es archiconocido cuáles son las campañas de educación que fueron bastante frecuentes. Con respecto a las medidas, quizás la gente no tiene la conciencia de lo que es la responsabilidad individual en este tipo de cosas. Y lo venimos diciendo desde la pandemia. La responsabilidad sobre la reproducción de mosquitos es de la gente. El aedes aegypti es un insecto domiciliario y pica de día, el culex pica de noche porque tiene hábitos nocturnos".

En el mismo sentido, expresó: "A veces pienso que este tipo de proyectos es nada más que para enervar a la población si dentro de todo el malestar que hay y el evento Niño con humedad y tormentas mensuales que no permiten fumigar porque lava todo y hay una falta de efectividad de los químicos para fumigar. Sabemos que el doctor Saverio Gutiérrez es excelente y atravesó todas las gestiones municipales. Es un excelente técnico. Se fumiga con piretroides que son insecticidas de bandera verde que no hace mal a los seres humanos y las mascotas. Me llama la atención que un bloque en donde hay erudición, tire a la cancha algo así. Se está haciendo el bloqueo de los casos de dengue. Se hace la contención del foco. Pero no es útil fumigar a diestra y siniestra. Si vamos a hacer cosas para la tribuna, hoy el Municipio no está para hacer cosas para la tribuna. No se está para tirar piretroides para la tribuna".

El cierre del cruce estuvo a cargo nuevamente de Pisani: "No hemos llevado a la tribuna ninguna cuestión que tenga que ver con la seguridad o la salud. Hay una Municipalidad y un área a cargo que es la Secretaría de Salud. Como el concejal menciona hay medidas que pueden tomarse en casa. Si bien hay profesionales que tienen que ver con la salud y la medicina, la comunidad en general no es ni médica ni enfermera. Parece que el que quiere polemizar es el concejal preopinante".