Cierre de Telam: la mirada de un sampedrino que trabaja en la agencia

El sampedrino Emilio Trotta, trabajador de, habló este martes en La Radio 92.3 sobre cómo viven la incertidumbre derivada del anuncio del cierre de la agencia nacional de noticias, después de casi 80 años de trabajo ininterrumpido.

"El viernes el interventor de medios públicos Diego Chaher dijo que iba a instrumentar una mejora, una efectivización de los recursos que hay. No vino en forma agresiva e incluso tuvo encuentros con los delegados y la gerencia de la empresa y el mensaje fue otro. Pero al otro día cayeron con la policía y cerraron la agencia" explicó Trotta.

El sampedrino habló sobre su experiencia en la agencia de noticias que medios europeos definieron como "la más importante de América Latina": "Yo trabajo en Telam hace 15 años. Trabajé en administración, liquidación de proveedores y por mi perfil profesional, después pasé al área de Telam Radio, como compaginador de audios. Yo estoy bastante asustado porque no solamente me dejan sin trabajo, sino que el panorama laboral es terrible. Tengo casi cuarenta años, pero hay personas que están a punto de jubilarse y ¿cómo consiguen trabajo en este contexto?. Además, hay que sumar el estigma que nos están colgando, como que somos todos kirchneristas, que estamos todos de gusto, ganando un montón de plata sin hacer nada, cuando es todo una mentira. Me siento muy orgulloso de trabajar en Telam porque el nivel de excelencia que hay es muy importante".

Trotta dejó en claro que debe distinguirse el trabajo profesional de periodistas, fotógrafos, editores y diseñadores: "Con los distintos gobiernos la bajada de línea puede ser distinta, pero los trabajadores de prensa tiene un compromiso que permite generar un rol social muy importante, informando lo que ocurre en cada rincón del país".