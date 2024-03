Cerró Dycasa después de 38 años en San Pedro: Desde diciembre se perdieron 500 puestos de empleo en la construcción

La empresa Dycasa decidió cerrar el parque logístico y mecánico que funcionó hasta ayer en el cruce de las Rutas 191 y 9.

Desde 1986, la firma llevaba adelante sus actividades en el predio de 40.000 m2 y cubierta de 4.000 m2. Allí se desarrollaba el grueso de las actividades vinculadas a la reparación de maquinarias, equipos y vehículos de la empresa.

Horacio Azzoni, titular de UOCRA en San Pedro, dio detalles sobre lo sucedido en el programa "Equipo de Radio": "Es un día triste para los sampedrinos, estamos muy complicados. Era un taller pero también un parque logístico desde donde se organizaba el trabajo para todo el país. Siempre tuvo entre 40 y 45 trabajadores. En los últimos meses habían quedado 16. Todo empezó en Diciembre, cuando asumió este Presidente, que votó la gente y lo respetamos, pero empezó a complicar todo porque las obras se pararon y las empresas frenaron su actividad".

El dirigente gremial midió el impacto de la paralización de la construcción: "Hoy no hay obras públicas pero tampoco privadas. En los 101 días del presidente Milei perdimos más de 500 puestos de trabajo en San Pedro entre las obras que estaban en marcha como la Ruta 1001, PREAR que viene despidiendo entre 10 y 15 personas por semana y los proyectos que se pararon como los barrios en las localidades y las escuelas".

Azzoni dejó en claro que no hay expectativas de mejoras en los próximos meses: "De 10 empresas que cierran, abre una sola. Perdimos más de 80 mil puestos de trabajo en todo el país. Esta es gente calificada que no tiene donde reubicarse. San Pedro es un lugar en donde no hay parque industrial en donde podrían haberse reubicado. Pero es difícil en nuestro rubro para todos, desde un ayudante a un medio oficial a un oficial albañil. En este caso, había empleados que tenían casi 40 años dentro de la empresa. La realidad es que no tenían para pagar, y se mantuvo durante casi cuatro meses sin trabajo, pero todos los trabajadores van a ser indemnizados".