Baraybar: "La violencia nunca va a conducir a la solución de un problema"

El Secretario de Gobierno, Martín Baraybar, habló esta mañana a través de La Radio 92.3 sobre el violento episodio en el que fue golpeado el Secretario de Obras Públicas Mariano Brañas.

"Fue un proveedor, no sabemos cuál fue el inicio de la discusión, pero tuvo consecuencias muy graves. Estamos viviendo momentos difíciles pero la violencia no soluciona nada" expresó Baraybar.

"Mariano por suerte está bien, fue atendido, hoy ya está trabajando. Veremos en el transcurso del día como evoluciona la causa que está llevando adelante la Fiscalía y veremos cuáles son las responsabilidades" indicó sobre las novedades de las últimas horas.

El funcionario insistió sobre la idea de evitar que se repitan situaciones similares: "La violencia no va a conducir nunca a la solución de un problema. Entendemos los problemas que puede tener uno u otro pero nunca la solución es la violencia. Son hechos inconducentes, y aparte no solucionan el problema. La violencia es un camino que no vamos a permitir, todo tiene que canalizarse por el camino que corresponda, con diálogo, y ese es el marco en el que tiene que trabajar. Será la justicia la que tenga que actuar. Esto nos tiene que llamar a la reflexión un poco a todos, porque más allá de los momentos tensos que vivamos, nunca el camino va a ser la violencia, y en eso seremos inflexibles".