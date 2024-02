Nuevo intento por hallar los túneles franciscanos

Integrantes del Grupo Conservacionista intentaron nuevos sondeos orientados al hallazgo de los túneles franciscanos.

"Esta vez, y siguiendo con los datos que venimos recopilando en la zona del boulevard, los trabajos se realizaron en la vereda de las Hermanas Canonesas" explicó José Luis Aguilar a través de sus redes sociales.

Pese a que tres georadares que se pasaron por la zona marcaron una "anomalía" a unos 3 o 4 metros de profundidad, no se tuvieron resultados.

"Estamos convencidos, por los datos históricos que manejamos, los testimonios orales, las evidencias físicas en el lugar y los datos técnicos recopilados hasta hoy, que un tramo de una estructura similar a un túnel, desembocaba allí, en ese sector de la barranca" expresaron desde la entidad. "Sabemos de la puerta de hierro que había en el lugar hasta hace décadas; del derrumbe que colapsó la aparente salida y vimos a los georadares marcar una "turbación" en ese sector" agregaron.

Aguilar respondió además: "Para aquellos que preguntan de dónde salen los fondos para estas cosas, les digo que no hay fondos. Hay voluntad por aportar lo que sabemos, a la ciudad donde nacimos. Hay gestión permanente del museo. Nos han pasado algunos comentarios que se preguntan por qué no le dan más insumos al hospital, en vez de "dar" para la búsqueda de un túnel. Señores... nosotros hacemos esto. No salud. Tampoco política. Hoy el Municipio nos dió el permiso para perforar, aclarando que si se rompía algo, los gastos los debíamos afrontar nosotros. Gracias a Obras Públicas y a Inspección por el acompañamiento. También a las Hermanas Canonesas por el aguante".

Además, agradeció a la familia Bastía, expertos perforadores que "desinteresadamente colaboran con el Museo Paleontológico, desde que emprendimos esta búsqueda, hace unos años".