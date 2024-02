Los copagos de IOMA podrán pagarse por Cuenta DNI

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) anunció la vuelta de los copagos para diferentes prestaciones que actualmente no tenían y se podrá realizar a través de Cuenta DNI, el método de pago dentro de la aplicación Banco Provincia.

“Hasta ahora veníamos con una política de eliminar los copagos y lo habíamos implementado con psicólogos y bioquímicos. Sin embargo, las autoridades de la provincia de Buenos Aires llegamos a la conclusión de que vamos a tener que volver a implementarlo, y no es porque IOMA se gestiona mal”, fue la explicación que brindó Axel Kicillof, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

A partir del mes de marzo, se podrá abonar con Cuenta DNI copagos aquellos servicios que brinden médicos, psicólogos, kinesiólogos, entre otros. Además, el resto de los servicios de salud estarán disponibles en la obra social.

“Los copagos solo se van a poder hacer por Cuenta DNI. Esta herramienta me da control, trazabilidad y me permitirá financiar a los que no quiero que paguen, como embarazadas, pacientes con consultas oncológicas o jubilados”, agregó Homero Giles, el presidente del IOMA.