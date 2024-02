La Tosquera: Desfinanciaron las obras de agua, luz, calles, cloacas y galpón de reciclaje

Hace seis meses se inauguró la primera parte del proyecto, hoy desfinanciado

El desfinanciamiento del Fondo de Integración Sociourbana, dispuesto por el gobierno nacional, afectó a más de 4.400 barrios populares de todo el país en donde se estaban realizando diversas obras.

El Ejecutivo Nacional reorientó el destino de los fondos del Impuesto País y redujo los aportes al FISU a solo el 0,3%.

En el partido de San Pedro, la decisión es un golpe definitivo al proyecto de urbanización y desarrollo de la localidad de La Tosquera.

En ese sector del partido de San Pedro había obras en marcha y otras que estaban a punto de comenzar cuando asumió la nueva gestión.

Patricio "Poli" Rosales, del MTE, detalló la situación que se vive en el barrio: "La primera obra que se empieza y se termina son los 1500 metros de vereda y el SUM, que es un espacio que hoy está usado por los chicos de Envión, el centro La Colmenita, y proyectos como un taller de cultura que se hizo ahí. Estaba el proyecto más ambicioso que es para servicios. Fue por etapas, se empezó por la cuestión del agua, vital para el barrio, porque cuando aumenta el consumo. De esa obra se pudieron colocar 5 mil metros de caños nuevos y eso implicaba la construcción de un tanque de hormigón tres meses más grande que el actual, que sería fundamental. Hoy hay un tanque más chico y conexiones muy precarias. Esa obra está parada y no tenemos más información que esa. Después hay etapas que ni siquiera comenzaron. Uno de los grandes problemas estructurales del barrio es la electricidad. El proyecto incluía aumentar la potencia y regularizar las conexiones. Esa etapa ni siquiera llegó a empezar. En el centro infantil La Colmenita tenemos donado un aire acondicionado por parte de Unicef que no podemos colocar porque no hay potencia.

También el ripio para el acceso, cloacas, que ni siquiera arrancaron".

Otra de las iniciativas desfinanciadas es la construcción del galpón para los recicladores: "Ese galpón está a mitad de camino. Se empezó a construir, tiene los cimientos, el piso y las columnas pero no pudo seguir. La semana pasada tuvimos reunión porque todos los materiales que estaban en el obrador están a resguardo de la empresa que tenía la obra hasta que se sepa qué va a pasar".





El fondo

La desfinanciación del Fondo de Integración Sociourbana (creado por la gestión de Mauricio Macri) llegó luego de una campaña de desprestigio hacia la funcionaria que llevó adelante las obras mencionadas durante los últimos años, Fernanda Miño. Fue el propio subsecretario de Integración Socio Urbana desginado por Milei, Sebatián Pareja, quién debió aclarar que no hubo una sola irregularidad por parte de su antecesora y señaló que, si dicha área "no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo".

Rosales destacó la labor de Miño: "Esta política viene de hace años, y difícilmente podamos ver una política pública con tanto consenso. En 2016 cuando se crea el registro de barrios populares, con fuerte consenso, se aprobó por unanimidad. El Estado empieza a reconocer barrios populares con ciertas características. Con ese primer registro se iniciaron mecanismos de financiamiento para llevar obras que empiecen a corregir la falta de financiamiento. Hoy, en el siglo 21, cualquiera debería tomar como prioridad que se abra una canilla y salga agua.

Fernanda Miño estuvo al frente de un área en la que estuvo muy a la altura de las circunstancias. En el caso de San Pedro podemos dar cuenta de las cosas que se hicieron".