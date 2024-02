Donar sangre salva vidas: Cómo hacerlo y quienes pueden ser donantes

La Municipalidad de San Pedro informó que desde este sábado 3 de febrero reabre sus puertas al público el ex predio de Mansa LYFE en el sector municipal. Estará habilitado para pasar el día, de lunes a domingos de 9 a 20 hs. El piletón con guardavidas estará habilitado los días sábados, domingos y feriados de 10 a 20 hs. y de lunes a viernes de 12 a 20 hs. La entrada para sampedrinos, presentando DNI con domicilio local, será de $ 800 pesos por día para mayores y $ 400 para menores de 2 a 12 años (los menores tienen que estar acompañados de un adulto responsable). La entrada para turistas será de $ 1.600 para mayores y $ 800 para menores. IMPORTANTE No está habilitado para acampar. No se realizan reembolsos luego del ingreso. Está prohibido el ingreso con automóviles, bicicletas o motos. No se admite el ingreso mascotas.