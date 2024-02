Caso Frías: Los aprehendidos no fueron imputados por el crimen sino por tenencia de drogas

El Dr. Mauricio Gugger, abogado de los tres aprehendidos en el marco de la investigación por el crimen de Felipe Frías, confirmó que en la causa no obra ningún elemento que vincule a sus defendidos con el asesinato.

"Asumí la defensa de tres aprehendidos, pero se pudo establecer que no tienen relación alguna con el homicidio. Quedaron detenidos por el hallazgo de marihuana durante el allanamiento" explicó Gugger, en declaraciones a La Radio 92.3.

"Ellos fueron detenidos el jueves, el viernes declararon, pero la declaración de ellos tiene que ver con la causa de drogas. No se los interrogó con la causa de Frías porque no hay ningún elemento que los vincule" agregó.

Con relación a la imputación por la causa de violación a la Ley 23.737, el letrado precisó: "En el marco de los allanamientos, uno de los domicilios allanados es el de mi representado y se encontró una plantación de marihuana. Por eso se forma una nueva causa por violación al artículo 5 de la Ley de Drogas".

El motivo por el que la Justicia llegó a esa casa es la declaración de un testigo: "Estamos hablando de gente que tenía problemas de abuso de sustancias, como cocaína y demás. Ese testimonio está totalmente viciado. No sé las circunstancias personales del testigo, que estuvo con la víctima antes del crimen. Por lo que tuve acceso a la causa de Frías no hubo sospechas certeras. Lo que se encontró en la casa allanada son ojotas Havaianas que son todas iguales. No es un elemento que pueda brindar una convicción sobre la causa".

Sus defendidos, aclaró, "no tenían relación directa con Frías" aunque indicó que "la mujer detenida si tenía vinculación con la esposa de Frías".

Tras el pedido de excarcelación formulado por Gugger el viernes, la situación de los detenidos se resolverá en los próximos días por parte del Dr. Román Parodi, juez que interviene en la causa.