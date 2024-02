Asalto a mano armada en el Paseo "Agenor Almada"

Un asalto a mano armada se registró anoche en el Paseo "Agenor Almada".

Un hombre fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, obligándolo a entregarle una billetera y un teléfono celular.

"Me acaban de robar apuntando con un arma en el paseo agenor almada estando todos los barcitos abiertos si alguien encuentra documentos o tarjetas de débito a nombre de ALBERTO JOSE TAURIZANO les encargo que me avisen. También me sacaron el carnet de conducir , el dni y el celular de mi señora" indicó el damnificado a través de la red social Facebook de su negocio "Tía Tota".