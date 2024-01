Salud Mental: Reunión con familiares de víctimas de suicidio y trabajo en Región Sanitaria

La Directora de Salud Mental de la Secretaría Salud, Sandra Sorbara, participó de una reunión con referentes de la Región Sanitaria IV.

En el encuentro, al que concurrió junto al referente del Centro Preventivo Asistencial, Luis Onofri, se analizaron líneas de acción para los próximos meses.

En declaraciones a La Radio 92.3, Sorbara explicó que el sábado, luego del doloroso caso que tuvo como víctima a un niño de 12 años, mantuvierron reuniones para trabajar con distintos sectores en San Pedro.

"El suicidio no tiene un solo causal, si fuera así se atendería y se resolvería. San Pedro es una ciudad que, desde la Provincia de Buenos Aires, venían desarrollando talleres en las escuelas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Queremos darle continuidad. Es muy importante que las líneas que se continúen sean intersectoriales" precisó la psicóloga.

Consultada sobre las señales que pueden implicar un alerta para familiares y amigos, agregó: "A veces no tenemos indicios. En el caso que estamos comentando no hubo indicios. No pudimos hacer una prevención porque no hay indicios. En otros si, se puede tener una punta de ovillo y desde ahí pensar en una situación".

Además del trabajo con Región Sanitaria, adelantó que se reunirán en las próximas horas con autoridades educativas y, en los próximos días, con clubes barriales.

A su vez, confirmó que se reunió con el grupo de madres que viene trabajando desde el año pasado en la confección de un protocolo de acción: "Tenemos que trabajar en conjunto, no ellas por un lado y nosotros por el otro. Creo que es el camino. La idea es, además, que cada Centro de Salud pueda contar con espacios de escucha. Ya tenemos también un lugar en el Polo de Salud".