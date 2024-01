Recordaron a Nelson Lillo en el sexto aniversario de su asesinato

Se cumple este jueves el sexto aniversario del asesinato del Subteniente Nelson Lillo, durante un asalto en Rivadavia y Oliveira Cézar.

Familiares del policía y autoridades municipales lo recordaron durante un acto en ese lugar, mientras que el Intendente Cecilio Salazar recordó "su compromiso y servicio a la comunidad".

El agente de la Policía Local fue asesinado el 25 de enero de 2018 cuando, en cumplimiento del deber, intentó evitar el asalto a un camión repartidor en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cezar.

“Si me voy en servicio para no volver, quiere que sepan que me voy con orgullo peleando contra la realidad que muchos temen y otros ignoran. Para los que me aman el sacrificio resonará por siempre” reza la placa, rememorando un posteo que había realizado Lillo en sus redes sociales pocos días antes de su crimen.





Roberto Branto Ayala, a quien un jurado popular encontró culpable del homicidio, recibió en octubre del año 2022 una condena por la que deberá pasar los próximos 48 años en prisión. En la escena del asalto y crimen de Lillo murió ese mismo día Pablo Morel, otro de los asaltantes, tras un cruce de disparos con los efectivos que intervinieron en el hecho.