Quisieron entrar a su propiedad, vio al ladrón por las cámaras y llamó a la policía, pero no había móviles por el incidente vecinal

Una vecina de nuestra ciudad difundió a través de las redes sociales la imagen de un intento de robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad de su propiedad, en calle Italia.

En el posteo, comentó que, pese a que estaban viendo en vivo lo sucedido a través del sistema de videovigilancia, cuando llamaron a la policía le respondieron que no podían ir porque todos los móviles estaban asignados a la contención del gravísimo incidente en Sargento Selada y Aulí.

Éste es el texto de la publicacion en redes sociales:

"Se acaba de meter este tipo en mi propiedad, en calle Italia 1430. Llamo a la policía y me dicen que no tienen móvil para mandar debido a un conflicto vecinal en otro sector de la ciudad. Cuando pregunté si debía acercarme a hacer la denuncia me preguntaron: pero te robaron algo? Aún no sé, le digo, sólo lo estoy viendo por las cámaras que esta intentando robarme!!!!!... la contestación por parte de la comisaria fue: veo que puedo hacer.

Entiendo que estén colapsados. Yo también lo estoy. Pero si ellos no pueden ayudarme, quien entonces????

Estoy cansada. Mi marido y yo somos super laburadores y nos romperos el alma día y noche. 4ta vez que me roban señores. Hasta cuando?????? Tengo cámaras, alarmas en todo el perímetro, rejas, candados, nada alcanza. Estamos a la buena de Dios".

Poco después, confirmó que el ladrón no pudo entrar a su propiedad, pero si en la casa del vecino. La viralización de la imagen permitió que los damnificados pudieran identificar al autor del hecho y aportar esos datos a la policía.