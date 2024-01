Falleció Juana Luffi, una luchadora que abrió paso al reconocimiento de derechos

El domingo, en Mendoza, falleció Juana Luffi, a los 76 años, en la provincia de Mendoza, en donde estaba radicada en los últimos años.

Luchadora incansable, fue la primera persona en la Argentina a la que autorizaron a practicarse una operación de reasignación de género, en el año 1997. Su caso abrió un camino de reconocimiento de derechos para miles de argentinos y argentinas.

Generosa y solidaria, Juana se vestía de Papá Noel en cada Navidad que estuvo en San Pedro para ayudar en el reparto de los juguetes que reunía para los chicos de los barrios en los que ella misma se crió.

Un año después de la intervención, en una entrevista al diario Página/12, contaba cómo le modificó la vida:

"–¿Qué ha cambiado desde que la operaron?

–Y... lo único es que ya no me discriminan como antes. Ya no sufro por la iglesia, por la policía y por la Justicia. Porque antes la gente me encaraba como a un monstruo. Me molestaban, querían que cuente. Ahora el problema es que busco un novio y no lo puedo encontrar –ríe–.

–¿Me puede contar sobre amores, sobre novios?

–No, no. Yo nunca nunca tuve un novio.

–Pero se habrá enamorado.

–Enamorarme sí, claro que jamás dije nada. Me acuerdo que el momento más feliz fue cuando esa persona, cuando yo era una chica, sin saber que la amaba, me dio una cachetada. Para mí ese dolor fue maravilloso. No dije nada porque no me quería considerar un travesti ni un homosexual. Yo quería ser o varón o mujer".

–¿Cómo es la vida ahora?

–Ahora me ataca el estado depresivo de otras cosas. Pensé que la vida iba a ser mejor y la vida al final se hace más peligrosa. Antes andar en la calle cirujeando era común. Trabajaba de albañil, tenía otra vida que hacía como hombre fuerte. Ahora como tenés que hacer la vida de mujer, tenés que vivir mejor, no hay sueldo que te alcance. Tenés otro nivel. Ahora la gente está a la expectativa de cómo estás viviendo. El diputado (Germán López, de la UCR) me dio trabajo en el comité. Y cuando estaba internada me arregló todo el rancho. Antes tenía una camita chica, y me acostaba en un agujero. En la de dos plazas al principio me caía. Germán sacó todo lo viejo y puso todo lo nuevo. Fijate cómo sería que a los dos días me di cuenta de que tenía el baño adentro. Yo seguía yendo afuera. Yo lo que digo es por qué me lo tienen que regalar. Me voy a terminar de morir y voy a seguir agradeciendo, pero yo me siento aprisionada porque una persona tuvo que darme eso para cambiar de vida".





El Dr. Cesar Fidalgo, integrante del equipo médico, recordó en 2017: "“La operación de Juana fue el comienzo de las cirugías de readecuación genital en Argentina y lo fue de una forma un poco azarosa: nosotros éramos un Servicio de Urología sin ninguna experiencia en este tipo práctica que nos vimos de pronto ante la necesidad de salir a capacitarnos en algo que estaba prohibido en el país. Jamás nos imaginamos que esa cirugía iba abrir una puerta de consulta para toda una población trans”.

Solo en el Hospital Gutiérrez, se reciben más de 800 consultas anuales para reasignación genital.