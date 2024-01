Difunden medidas de prevención ante la exposición a serpientes

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de San Pedro dio a conocer una serie de recomendaciones sobre la situación actual generada por la creciente del Río Paraná.

Las medidas preventivas están orientadas a evitar las consecuencias de la eventual exposición a serpientes en algunos sectores:

Personales:

• Usar vestimenta adecuada en zonas donde se conozca la presencia de serpientes (Ej. pantalón largo con botamanga ancha y botas de caña alta).

• No introducir las manos en huecos de árboles, cuevas, nidos y/o fogones abandonados.

• En caso de mordedura, evitar la captura de la serpiente o tomarla con las manos.

• Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de serpientes.





En el ámbito peri domiciliario:

• Mantener el pasto corto, libre de malezas.

• Evitar la acumulación de residuos que puedan atraer a roedores, que son uno de los alimentos de las serpientes.

• Tener precauciones al atravesar áreas rurales desconocidas (bosques, zonas inundadas).





Frente a eventuales mordeduras:

- NO realizar torniquetes, NO succionar, NO realizar incisiones o cortes. NO dar bebidas alcohólicas.

- Elevar el miembro afectado, y mantener la lesión limpia.

-Recordar que en las inundaciones (lluvia, sudestada, etc.), terremotos y tornados: las mordeduras de serpientes suelen aumentar, por la movilización de los animales debido a estos fenómenos.