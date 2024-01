CICOP convocó a otros dos días de paro para esta semana

CICOP San Pedro convocó a una nueva medida de fuerza en el marco del conflicto con el Departamento Ejecutivo Municipal.

En esta ocasión, la acción será por 48 horas, repartidas entre el martes 23 y el jueves 25. La atención en esas dos jornadas estará restringida a las guardias y emergencias para el Hospital "Emilio Ruffa", los centros de salud y otras áreas en donde haya afiliados nucleados en la Ley de Carrera Médico Hospitalaria 10.471.

El miércoles habrá que esperar cuál es la repercusión que tiene el paro general convocado po la CGT y a la que adhieren otras entidades gremiales.

En tanto, todo el sistema público de salud trabajará con normalidad los días lunes, miércoles y viernes.

En un comunicado, CICOP expresó que los motivos son "falta de pago, falta de condiciones laborales y falta de insumos".

En la última semana, con motivo del paro realizado el 17 de este mes, el Dr. Juan José Salgado, integrante de la comisión directiva, sostuvo que "es una medida a la que nunca queremos llegar pero hay momentos en los que los afiliados votan en una asamblea y se decide una medida de fuerza, porque no se cumplió con el aumento de las paritarias acordadas de noviembre y diciembre".

Salgado había señalado, en declaraciones a La Radio 92.3, que "se habían negociado paritarias anteriores, que se otorgaron por grilla y reconocidas por la Municipalidad, pero cuando los afiliados fueron a cobrar los sueldos no lo vieron reflejados, y eso impactó también en los aguinaldos". Pese a que hubo contactos con autoridades municipales, no se llegó a un entendimiento. "Se habló con el Ejecutivo, que reconoce la deuda, pero nos dice que no la pueden pagar. Esa situación reviste mucha gravedad y la mayoría de los afiliados decidieron tomar una medida de fuerza que es razonable. Las guardias, desde ya, están cubiertas, pero no se hacen consultorios y cirugías electivas".

El cirujano agregó, en relación a este tema: "Desde septiembre estamos tratando de abrir un canal permanente de diálogo. Si bien éste es un paro que nuclea a los efectores de salud pública, que son médicos y otros afiliados, es una problemática que involucra a la salud de San Pedro en general. Lo que nosotros vemos y nos da un poco de miedo, es que no existe ninguna planificación, no hay ningún proyecto de salud, y todo recae sobre el hospital".