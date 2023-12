Rivas se quejó por la demora en el acceso a la información del presupuesto

El concejal Martín Rivas, del bloque Juntos por el Cambio, publicó un posteo en el que planteó su preocupación porque terminó la semana "sin tener conocimiento sobre el monto, cálculo de recursos por rubro, ni las ordenanzas fiscal e impositivas 2024".

En un comunicado, el edil señaló: "Los concejales municipales tenemos en estas semanas previa al cierre de año, como en la rendición de cuentas de mediados de cada año, quizás las labores más importantes como representantes del pueblo".

Si bien señaló que comprende "las dificultades del gobierno municipal para presupuestar el año 2024 pero no deja de ser una desprolijidad que esta al límite de vulnerar la ley, llegar al lunes 18 de diciembre sin tener la información necesaria para poder acompañar o no lo propuesto por el ejecutivo municipal en lo que será su noveno año de gobierno me resulta inaceptable".

Rivas adelantó que estará "dispuesto para apoyar todo lo que tenga que ver con el desarrollo y crecimiento de nuestro Partido de San Pedro, pero eso no significa aceptar que las reglas del juego no sean transparentes y justas".