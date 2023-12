Preocupación por el impacto en el INTA de las medidas del gobierno nacional

El Secretario General de la Asociación del Personal del INTA, Mario Romero, confirmó que, de aplicarse como están previstas, las medidas adoptadas por el gobierno nacional provocarán la pérdida de miles de empleos en el organismo.

"Tenemos dos aspectos que nos afectan. El primero es el Decreto 70, que le pega de lleno a trabajadores y trabajadores del país, con la ley de alquileres, liberar los predios, no controlar las obras sociales, medicamentos y la quita de subsidios. El otro es el decreto 84, que le pega directamente a la administración pública nacional".

En este último caso, Romero precisó: "En el INTA tenemos 1400 trabajadores y trabajadoras que son planta no permanente y se renuevan anualmente. El presidente dice que no sabemos ver lo que está pasando pero tenemos 400 trabajadores que dicen que no les van a renovar porque entraron en planta no permanente en 2023 y los anteriores están en revisión. El decreto dice que no les renovarán, pero que depende del presidente del INTA la revisión de los contratos".

En la actualidad y desde 2018, indicó el dirigente sindical el número de empleados del INTA, informó el dirigente, se mantiene estable en alrededor de 6.800 trabajadores en todo el país, entre permanentes, no permanentes, becarios y contratados.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos trabajadores de la Estación Experimental y la Agencia San Pedro podrían verse afectados.

Romero recordó que el organismo tiene la particularidad de ser un organismo con autarquía operativa y financiera. Su financiamiento proviene, fundamentalmente, de la asignación del 0.45% del valor CIF de las importaciones que abonan tributos aduaneros y de la aplicación del 31.30% del producido de la tasa para productos importados o exportados.

INTA es un organismo fundamental para el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la fruticultura, la agroindustria y el avance de investigaciones en temas como el cannabis medicinal, con un proyecto en San Pedro.