Demoras en la acreditación de los aguinaldos para municipales: gremios y Ejecutivo buscan solucionarlo

Empleados municipales se comunicaron en las últimas horas con Noticias San Pedro haciendo saber su malestar por la demora en la acreditación del medio aguinaldo de diciembre.

A pesar de que desde el Ejecutivo confirmaron este viernes que el dinero había sido depositado en las cuentas de los trabajadores de la comuna, y que impactaría antes de la noche, en la mayoría de los casos esto no sucedió.

Dirigentes de los gremios iniciaron una ronda de contactos con funcionarios municipales para determinar qué fue lo que sucedió.

Gustavo Gauna, Secretario General de de ATE, y Raúl Benítez, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales, confirmaron a este medio que desde el Ejecutivo les indicaron que los depósitos fueron realizados en la tarde de ayer, aunque por motivos que desconocen no se acreditaron.

"El de los jubilados se impactó en la cuenta, y en los activos no pasó nada. Tendría que haber estado también" explicó Benítez. Recién me llamó Roberto Borgo y me comunicó que, por orden del Intendente, habló con gente del banco para que se habilite el cobro inmediato. Si no lo hace antes de las 12, el equipo de economía tendrá que ir a la Municipalidad y empleado por empleado hacer transferencias directas".

Gauna detalló que "ellos habían depositado el aguinaldo en dos lotes: uno para los activos y otro por un adelanto de los jubilados, pero vieron que a los jubilados se les acreditó y no todavía a los activos, así que están llamando al banco para ver si lo pueden solucionar".

Ambos coincidieron en que "el empleado municipal tiene que cobrar si o si el aguinaldo por orden del Intendente, porque es una locura que lleguen así a la Navidad".