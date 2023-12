Delincuente apuntó a una joven con una escopeta tras entrar a robar en una casa

Un delincuente ingresó, esta madrugada, a una vivienda ubicada en calle Independencia al 3000, y amenazó con un arma a una joven.

Marcelo, padre de la víctima, contó lo sucedido en el programa "Equipo de Radio", que se emite por La Radio 92.3: "Estamos desesperados. Estábamos durmiendo, eran aproximadamente a las 2 de la mañana, y la nena estaba con el celular. Forzaron una reja y entró un delincuente que pasó por el comedor y fue hasta la habitación. Ahí le apuntó con una escopeta diciéndole que se quede quieta porque si no, la iba a matar".

La joven comenzó a gritar, alertando al resto de la familia y provocando que el ladrón huyera: "Se asustó y empezó a gritar. Escuché los gritos, me levanté apurado, no podía abrir la puerta de la desesperación, y el tipo se escapó. Lo que me alcanzó a decir mi hija es que estaba con la cara cubierta, y le dijo que se tire al piso porque la iba a matar. Justo en ese momento estaba sola porque mis otros dos hijos se habían ido a tomar mates al boulevard".

Marcelo pidió que se realicen tareas de limpieza en el predio que la COOPSER (foto) tiene frente al barrio que está en pleno desarrollo. "Esta vez no vimos para donde escapó, pero en un intento de robo anterior salí corriendo al chorro y se metió en esos terrenos que están llenos de yuyos, oscuro y que no se ve nada".