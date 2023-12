Concejales y mayores contribuyentes aprobaron el aumento de tasas: fuerte cruce entre Carrasco y Rivas (Videos)

La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, que incluye un aumento en promedio del 100% en las tasas municipales.

La votación terminó con 26 votos afirmativos (12 de concejales y 14 de mayores contribuyentes) y 9 negativos (6 de concejales y 3 de mayores contribuyentes).

El debate incluyó cruces entre los concejales de la oposición y Alfredo Carrasco, ex Secretario de Economía y actual Jefe de Gabinete, quien asumió en la banca para defender la posición del Ejecutivo. Tras los discursos de Paola Basso (UCR) y Martín Rivas (Juntos por el Cambio), Carrasco respondió con dureza a los cuestionamientos.

"Escuché hablar de inconstitucionalidad todo el tiempo. Se han derogado 366 leyes y se presentó un paquete de 266 más en donde se faculta al Presidente y se quita al Congreso esas facultades. ¿Y tenemos que soportar que nos lean el preámbulo? Es fácil ser oposición a todo. Me paro en la tribuna, digo tres títulos, me saco una foto y espero que la gente me aplauda. La gente está cansada del berretismo del título y la foto con el mate, y que después digamos pavadas" expresó Carrasco.

"Esta ordenanza impositiva, la fiscal, el presupuesto, es inacompañable por la liviandad, por la falta de innovación, por la falta de búsquedas de consenso y de un plan de gobierno, 9 años después de haber asumido, que nos diga adonde van a afectar el dinero que están defendiendo a capa y espada. Y si el Municipio de San Pedro recauda solo el 24% es responsabilidad pura y exclusivamente del actual gobierno" respondió Rivas.

El concejal Diego Lafalce (Juntos por el Cambio Pro) quien fundamentó su voto por la negativa, indicó que "no hay una estrategia a futuro más que una impositiva que se refleja en un presupuesto en donde nada está claro". Además, remarcó que "estamos pagando los cuatro años de fiesta del kirchnerismo, no solo con la maquinita" y dijo que "la falta de previsibilidad es responsabilidad del Intendente Salazar que no supo armar un equipo que saque a San Pedro del lugar en donde está".

La ex presidenta del HCD y actual concejal Mónica Otero indicó, a continuación, que al menos cuatro ediles de la oposición son también empleados municipales. "De ellos también depende el sueldo como los empleados que están esperando que esta ordenanza se apruebe, porque siguen cobrando el sueldo" agregó.

Ante los cuestionamientos de algunos dirigentes sindicales que estaban presentes, sostuvo que el Ejecutivo persiguió a los mayores contribuyentes

Varios de los mayores contribuyentes dieron a conocer su posición a favor y en contra del proyecto (ver nota aparte). Marcelo Popovic, Valentín Mastrángelo y Alberto Maroli justificaron su apoyo, mientras que Carlos Collaretti y Juan Gutiérrez cuestionaron, entre otros aspectos, el funcionamiento del Concejo y la utilización de los fondos públicos. Ambos fueron cruzados por la concejala y ex presidenta del HCD Mónica Otero.