Cómo funcionará la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación

El nuevo titular de la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, Mariano Arnal, brindó detalles del funcionamiento del área.

La Dirección de Deportes estará a cargo de Valentín Bravo, profesor que ya venía desempeñándose en las Escuelas Municipales y que cuenta con una larga trayectoria en instituciones de la ciudad.

David "Kukino" Kurlat será el Director de Cultura. Fotógrafo y organizador de eventos, formaba parte de la estructura de prensa de la Municipalidad.

Estefanía Bona Laserna será la nueva Directora de Turismo. Arnal destacó que durante los últimos años se desempeñó en importantes empresas del rubro como los grupos Howard Johnson y Antares.

Por su parte, el profesor Alan Ocampo asumirá la Dirección de Educación, en reemplazo de Mariana Toscanini. Hasta el momento se desempañaba como Secretario Coordinador del Consejo Provincial de Educación y Trabajo.

Ante la inminencia del inicio de la temporada de verano, Arnal señaló que una de las prioridades será llevar adelante mejoras en el ex camping del Tiro Federal. "No está en buenas condiciones" reconoció. Además, sostuvo que están ultimando los aspectos legales vinculados a playa Mansa, concesionada hasta hace pocos meses al Sindicato de Luz y Fuerza. "Tenemos el 90% del piletón que quedaría para San Pedro y del otro lado es provincial. Falta definir porque el cuerpo de baños grande quedaría del lado de provincia, al igual que una parte del piletón. No está fácil, vamos a ver con el equipo de gobierno cómo se puede solucionar", explicó.

Al mismo tiempo, continúan monitoreando la creciente (fundamentalmente por la situación de la playa de Vuelta de Obligado) y avanza la organización de fiestas populares durante el verano y trabajo en los barrios y localidades.