Acusan a Rivas de golpear a un adolescente pero el concejal electo lo desmiente y denuncia que agredieron a su familia (Video)

Un cruce de denuncias en la Comisaría local derivado de incidentes ocurridos en la madrugada del domingo tiene como uno de los protagonistas al concejal electo Martín Rivas.

Una mujer de 35 años radicó una denuncia en la Comisaría local en la que acusa a Rivas de agredir a su hijo de 15 años.

De acuerdo a lo expresado por la denunciante, el edil que integrará desde el sábado el bloque de Acuerdo Ciudadano - PRO golpeó al adolescente durante el baile de egresados de la Escuela Normal que se realizó en el predio del Club Mitre, en Caseros y Rómulo Naon.

El incidente habría tenido lugar a las 4 de la madrugada. Siempre de acuerdo a lo expresado por la mujer, Rivas habría golpeado a puñetazos al joven en la cabeza, la nuca y la cara, lo que le provocó lesiones en los labios y la boca.





Rivas y su familia, también denuncian agresión

Consultado por "Noticias San Pedro", Rivas desmintió que haya atacado a un joven en las circunstancias mencionadas y, por el contrario, sostuvo que su familia fue víctima de un ataque en la propiedad que tienen sobre calle Las Heras.

El concejal electo señaló que el único episodio que tuvo lugar durante el baile de egresados se registró cuando el grupo de amigos de su hijo Gaspar advirtió que estaba presente uno de los jóvenes que participaron de la agresión a piedrazos en el mes de Mayo frente al Club Paraná. Gaspar terminó en esa ocasión con una fractura de cráneo que obligó a una intervención quirúrgica en el Hospital Sanojanni.

"Cuando lo ven se empiezan a poner incómodos, porque ellos ya habían pedido derecho de admisión durante la previa que se realizó en la sede céntrica del club hace un par de semanas. Van a buscar a los de seguridad y en ese momento lo encuentran, se produce un forcejeo y yo me metí para separar y llevarme a mis hijos y los amigos" expresó Rivas.

De acuerdo a la denuncia policial formulada por Mercedes Utges, su esposa, al rato de llegar a la propiedad de calle Las Heras se presentan cinco o seis personas en un automóvil. Tras romper una de las puertas arrojaron piedras y gas pimienta hacia el interior, resultando afectados y lesionados algunos de los presentes.

El hecho en cuestión quedó registrado en una de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron incorporadas a la causa.





En la denuncia, expresa que desconoce el vínculo entre las personas que se presentaron durante la madrugada y los jóvenes que participaron del incidente en el baile de egresados.

"Hoy me entero de que ahora me denuncian a mí por agredir a un menor, cosa que no existió de ninguna manera, no existiría nunca. Imagínate la locura que sería eso. Yo realmente estoy en contra de la violencia, estoy asqueado, me siento víctima de la violencia que se vive por medio de Gaspar. Creo que hay que bajar las aguas, pero te encontrás con estas cuestiones que te desmoralizan realmente. Me llama mucho la atención la época y que en la denuncia que me relatan hablan de "el concejal electo Rivas" concluyó el futuro edil.